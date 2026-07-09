Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư công cao nhất từ trước tới nay

Đó là thông tin được Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết vào sáng 9.7 tại kỳ họp của HĐND thành phố Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai phát biểu tại kỳ họp ẢNH: LÊ LÂM

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2026 không đạt kế hoạch đề ra, chỉ đạt 41% so với chỉ tiêu 50%. Tuy nhiên tỷ lệ này cao hơn mức bình quân cả nước (35%); đồng thời cao nhất từ trước tới nay (trước đây Đồng Nai chưa khi nào giải ngân trên 40%).

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 không đạt kế hoạch là do cấp xã, phường.

Cụ thể, tỷ lệ giải ngân bình quân ở xã, phường chỉ trên 21%, trong khi tỷ lệ vốn đầu tư công ở xã, phường được phân bổ chiếm 1/4 tổng vốn đầu tư công của thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Út, lý do các xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân thấp vì đây là năm đầu tiên được giao ngân sách đầu tư công sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên còn lúng túng; có địa phương chưa xác định được danh mục, chưa biết phân bổ nguồn vốn về đâu.

"Chúng tôi đã đi kiểm tra, xác định nguyên nhân, chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường. Các xã, phường cũng đã cam kết đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Do đó chúng ta có thể tin tưởng trong 6 tháng cuối năm công tác này sẽ có chuyển biến lớn, thành phố sẽ đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công như kế hoạch", Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, tỷ lệ giải ngân chưa đạt kế hoạch là do cấp xã, phường lần đầu được giao ngân sách đầu tư công sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên còn lúng túng

ẢNH: LÊ LÂM

Hơn 27.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

Năm 2026, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố Đồng Nai là hơn 27.000 tỉ đồng, gồm: nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 889 tỉ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 26.000 tỉ đồng.

Nguồn vốn ngân sách Trung ương được phân bổ cho 3 dự án: dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường liên cảng Nhơn Trạch và dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước (cũ).

Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, sau khi trích 5% tiết kiệm chi đầu tư công theo quy định, số còn lại hơn 25.000 tỉ đồng, phân bổ cho UBND thành phố hơn 17.800 tỉ đồng, phân bổ cho cấp xã, phường hơn 6.100 tỉ đồng.