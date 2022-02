Mâu thuẫn tiền bạc, côn đồ đập phá quán massage, lấy tiền nữ nhân viên

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố 13 bị can nguyên là trưởng, phó và cảnh sát khu vực tại Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TP.HCM) về hành vi lấy tiền rồi thả người vi phạm về, không xử lý.