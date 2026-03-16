Mâu thuẫn tiền 'bo' nhân viên rót bia, 4 người lãnh án tù

Ngày 16.3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo Đỗ Trọng Lập (44 tuổi), Đặng Văn Tuấn (45 tuổi) cùng ở TP.Đà Nẵng về tội "giết người" và Phùng Tấn Đình (41 tuổi), Hồ Thăng Hùng (39 tuổi) về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 22.12.2023, Lập cùng Tuấn và một số người bạn đến nhậu tại quán S.Q (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cũ). Tại đây, nhóm này nhờ chủ quán liên hệ nhân viên phục vụ rót bia với giá thỏa thuận 300.000 đồng/người.

Chủ quán sau đó liên hệ một số nhân viên nữ đến phục vụ tại bàn của nhóm Lập. Đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày, khi tính tiền, một người trong nhóm của Lập không đồng ý mức tiền phục vụ nên từ chối thanh toán, đồng thời có lời nói xúc phạm các nhân viên.

Bức xúc, một nhân viên gọi điện cho bạn trai là Phùng Tấn Đình kể lại sự việc. Lúc này, Đình đang nhậu cùng Hồ Thăng Hùng tại nhà ở quận Ngũ Hành Sơn (cũ). Nghe chuyện, Đình xuống bếp lấy một con dao, đưa cho Hùng một cây gậy gỗ rồi chở nhau bằng xe máy đến quán.

Tại đây, 2 bên xảy ra cãi vã. Hùng dùng gậy đập vào ghế nhựa và hất đổ đồ trên bàn khiến khách và nhân viên trong quán hoảng sợ bỏ chạy, làm náo loạn khu vực.

Trong lúc xô xát, Đình dùng chân đạp một người trong nhóm của Lập ngã xuống đất, sau đó tiếp tục đánh Đặng Văn Tuấn khi Tuấn ra can ngăn. Nhân viên quán phải kéo Đình và Hùng ra ngoài.

Tuy nhiên, khi nhóm của Lập đứng dậy rời bàn, Hùng quay lại dùng gậy đánh Lập. Lập lấy dao chém lại nhưng không trúng, Hùng bỏ chạy nên Lập cầm dao đuổi theo. Đặng Văn Tuấn cũng cầm ghế gỗ chạy theo để hỗ trợ.

Trong lúc truy đuổi, Phùng Tấn Đình cầm dao chạy tới nhằm giải vây cho Hùng nhưng bị Tuấn ném ghế gỗ trúng khiến ngã xuống. Lập sau đó dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và tay của Đình.

Theo kết luận giám định, Đình bị thương tích ở vùng đầu, cổ và cẳng tay phải với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Chưa dừng lại, sau khi quay lại quán, nhóm của Lập do nhầm tưởng một khách khác là người trong nhóm của Đình nên tiếp tục hành hung khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu đã dùng hung khí tấn công người khác, gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, tòa tuyên phạt Đỗ Trọng Lập 7 năm tù, Đặng Văn Tuấn 5 năm tù cùng về tội giết người; Phùng Tấn Đình 2 năm 6 tháng tù, Hồ Thăng Hùng 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.