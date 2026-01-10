Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mâu thuẫn trong quán karaoke, dùng ô tô rượt tông nhau, một người chết

Thanh Lộc
Thanh Lộc
10/01/2026 14:49 GMT+7

Sau khi đánh nhau trước khu vực quán karaoke ở xã Đồng Lê (Quảng Trị), một nhóm lên xe máy rời đi, nhóm khác dùng ô tô đuổi theo, tông thẳng vào nhóm đi xe máy, gây chết người.

Ngày 10.1, Công an xã Đồng Lê cho biết đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương hoàn tất hồ sơ để làm rõ vụ việc nghiêm trọng có dấu hiệu của tội phạm giết người và hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã.

- Ảnh 1.

Ô tô liên quan vụ việc

ẢNH: T.L.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 8.1, tại quán karaoke do chị N.T.N. (ở thôn Tân Sơn, xã Đồng Lê) làm chủ, 2 nhóm thanh niên đến hát karaoke đã phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Một nhóm gồm 4 người cùng ở xã Tuyên Phú (Quảng Trỉ), gồm: Trần Tiến Dũng (39 tuổi), Lê Ngọc Hà (38 tuổi), Lê Viết Hùng (31 tuổi) và Trần Đình Phi (36 tuổi). Nhóm còn lại có 3 người cùng ở xã Đồng Lê, gồm: Đinh Minh Long (26 tuổi), Phạm Văn Chinh (34 tuổi) và Trần Thanh Đằng (39 tuổi).

Sau khi cãi vã, Lê Viết Hùng và Trần Tiến Dũng đã dùng dao và rựa tấn công anh Đinh Minh Long, khiến nạn nhân bị thương ở tay. Sau khi gây án, Trần Đình Phi điều khiển xe máy BS 73D1 - 263.52 chở Hùng và Dũng rời khỏi hiện trường, hướng về xã Tuyên Phú.

- Ảnh 2.

Xe máy bị hư hỏng sau cú tông

ẢNH: T.L.

Khi nhóm này di chuyển được khoảng 600 m, anh Đinh Minh Long điều khiển ô tô BS 73A - 371.48 (phương tiện do chị Lê Thị Huyền, 36 tuổi, ở xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị đứng tên sở hữu) đuổi theo.

Phát hiện xe máy của Phi chạy phía trước, Long đã lái ô tô va chạm trực diện vào xe máy khiến cả 3 người trên xe máy ngã xuống đường. Hậu quả, Trần Tiến Dũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa, sau đó chuyển tuyến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhưng tử vong trên đường.

Lê Viết Hùng bị thương vùng đầu, còn Đinh Minh Long bị thương ở phần trên bàn tay trái. Cả xe máy và ô tô đều bị hư hỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đồng Lê đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức cấp cứu người bị nạn, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Xét xử nhóm 'quái xế tuổi teen' tông chết người chờ đèn đỏ

Xét xử nhóm 'quái xế tuổi teen' tông chết người chờ đèn đỏ

Cô gái đang dừng xe chờ đèn đỏ thì bị nhóm 'quái xế tuổi teen' lạng lách, liên tiếp tông trúng 2 lần, dẫn tới tử vong.

Nghiêm trị 'quái xế' tông chết người

Vi phạm nồng độ cồn, lái xe máy tông chết người rồi bỏ trốn

Khám phá thêm chủ đề

chết người tông chết người Quảng Trị tử vong Khám Nghiệm Hiện Trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận