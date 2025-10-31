Mâu thuẫn vì chó đi vệ sinh: Người đàn ông tố bị ném phân vào nhà

Ngày 31.10.2025, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) tiếp nhận đơn tố cáo của người dân về vụ việc liên tục bị ném chất bẩn phân chó vào nhà ở đường Nguyễn Duy.

Mâu thuẫn vì chó đi vệ sinh: Người đàn ông tố bị hàng xóm ném phân vào nhà

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một người đàn ông (31 tuổi) cho biết sống cùng người thân tại căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Duy (gần cầu Chánh Hưng), phường Chánh Hưng (quận 8 cũ).

Vào ngày 28.10, anh phát hiện tại sân nhà cửa ra vào có nhiều chất bẩn, nghi là phân chó.

Xem lại camera thì thấy trưa cùng ngày, có một con chó đến khu vực con hẻm trước cổng nhà mình đi vệ sinh.

Một lúc sau có người phụ nữ là người sống tại hẻm này (là hàng xóm) đến dùng dụng cụ thu gom, vứt chất thải vào nhà anh.

Điều đáng nói là sáng sớm 31.10, người đàn ông phát hiện chất bẩn là phân chó lại xuất hiện trong sân nhà.

Xem camera thì không rõ ai là người từ bên ngoài đã ném phân vào nhà mình.