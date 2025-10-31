Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mâu thuẫn vì chó đi vệ sinh: Người đàn ông tố bị ném phân vào nhà
Video Thời sự

Mâu thuẫn vì chó đi vệ sinh: Người đàn ông tố bị ném phân vào nhà

Trần Kha
Trần Kha
31/10/2025 19:30 GMT+7

Một nhà dân ở hẻm đường Nguyễn Duy (TP.HCM) bức xúc vì liên tục bị ném chất bẩn phân chó vào nhà nên báo công an.

Ngày 31.10.2025, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) tiếp nhận đơn tố cáo của người dân về vụ việc liên tục bị ném chất bẩn phân chó vào nhà ở đường Nguyễn Duy.

Mâu thuẫn vì chó đi vệ sinh: Người đàn ông tố bị hàng xóm ném phân vào nhà

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một người đàn ông (31 tuổi) cho biết sống cùng người thân tại căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Duy (gần cầu Chánh Hưng), phường Chánh Hưng (quận 8 cũ).

Vào ngày 28.10, anh phát hiện tại sân nhà cửa ra vào có nhiều chất bẩn, nghi là phân chó.

Xem lại camera thì thấy trưa cùng ngày, có một con chó đến khu vực con hẻm trước cổng nhà mình đi vệ sinh.

Một lúc sau có người phụ nữ là người sống tại hẻm này (là hàng xóm) đến dùng dụng cụ thu gom, vứt chất thải vào nhà anh.

Điều đáng nói là sáng sớm 31.10, người đàn ông phát hiện chất bẩn là phân chó lại xuất hiện trong sân nhà.

Xem camera thì không rõ ai là người từ bên ngoài đã ném phân vào nhà mình.

Tin liên quan

Đi ngược chiều để “tiết kiệm thời gian”, tài xế nhận cái kết 19 triệu

Đi ngược chiều để “tiết kiệm thời gian”, tài xế nhận cái kết 19 triệu

Ngày 31.10.2025, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết vừa xử phạt tài xế ô tô đi ngược chiều trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn để 'tiết kiệm thời gian'.

Khám phá thêm chủ đề

chất bẩn ném chất bẩn mâu thuẫn vì chó đi vệ sinh tin tức TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận