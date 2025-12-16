Máy bay Boeing 787 đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành

Sau khi hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành, 2 xe phun vòi rồng đã phun nước chào đón máy bay đáp thành công.

Đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối các điều kiện khai thác, chuẩn bị cho chuyến bay chính thức dự kiến hạ cánh vào ngày 19.12.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự kiến ngày 19.12, chuyến bay đầu tiên cũng do Vietnam Airlines thực hiện sẽ cất cánh từ sân bay Nội Bài và hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Sau đó sẽ có thêm 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh tiếp theo, cách nhau khoảng 5 phút.