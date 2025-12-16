Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Máy bay Boeing 787 đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành

Hà Mai
Hà Mai
16/12/2025 06:02 GMT+7

Theo Vietnam Airlines, chiều 15.12, chuyến bay mang số hiệu VN5001 được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner với trọng tải tương đương một chuyến bay thương mại, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ 25 và hạ cánh xuống sân bay Long Thành (Đồng Nai) lúc 16 giờ 4.

Sau khi hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành, 2 xe phun vòi rồng đã phun nước chào đón máy bay đáp thành công.

Đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối các điều kiện khai thác, chuẩn bị cho chuyến bay chính thức dự kiến hạ cánh vào ngày 19.12.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự kiến ngày 19.12, chuyến bay đầu tiên cũng do Vietnam Airlines thực hiện sẽ cất cánh từ sân bay Nội Bài và hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Sau đó sẽ có thêm 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh tiếp theo, cách nhau khoảng 5 phút.

Máy bay Boeing 787 đầu tiên hạ cánh thành công tại sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành chiều 15.12

Ảnh: Nguyễn Anh

Vietnam Airlines đã sẵn sàng bay thương mại tới siêu sân bay Long Thành

Vietnam Airlines đã sẵn sàng bay thương mại tới siêu sân bay Long Thành

Sau khi đáp thành công tàu bay thương mại đầu tiên xuống sân bay Long Thành lúc 16 giờ chiều nay, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết đã sẵn sàng phục vụ đầy đủ các hạng mục cho một chuyến bay thương mại tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

3 hãng bay 'xông đất' sân bay Long Thành ngày 19.12

