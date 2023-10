Máy bay, tàu nước ngoài tham gia cứu nạn 13 ngư dân mất tích trên biển

Sáng 18.10, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tính đến 4 giờ sáng cùng ngày vẫn chưa tìm được thêm ngư dân mất tích trong vụ 2 tàu cá bị lốc xoáy đánh chìm trên biển.



Theo đó, ở vị trí tàu bị nạn QNa - 90129 TS, ngoài các tàu cá, lúc 20 giờ tối hôm qua (17.10), đã có 1 máy bay và 1 tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đến khuya cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 8002, 2 tàu kiểm ngư tiếp cận, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Mặc dù đã nỗ lực nhưng tính đến 4 giờ hôm nay 18.10, các lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện được ngư dân nào trong số 13 người còn mất tích.

Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (bìa trái), có mặt tại Quảng Nam vào chiều 17.10, để chỉ đạo công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích trên 2 tàu cá bị chìm MẠNH CƯỜNG

Có mặt và chỉ đạo công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích trên 2 tàu cá bị chìm ở tỉnh Quảng Nam vào chiều hôm qua (17.10), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các tàu cứu nạn cố gắng tranh thủ "giờ vàng" đến 12 giờ trưa nay (18.10), phải tận dụng thời gian nỗ lực tìm kiếm. Cần hỗ trợ y tế, lương thực thực phẩm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người đối với các ngư dân đã được cứu.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 17.10, tàu cá QNa - 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, ở xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 39 ngư dân, đang hoạt động cách bờ biển TP.Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng đông - đông nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng bắc - tây bắc, thì bị lốc xoáy đánh chìm.

Tàu cá QNa - 91782 TS do ông Trần Văn Kỵ (41 tuổi, ở xã Tam Giang) hoạt động gần khu vực tàu chìm đã cứu được 38 ngư dân trên tàu cá QNa - 90927 TS, một ngư dân của tàu này mất tích.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 ngày 16.10, tàu cá QNa - 90129 TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi, ở xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng bắc - đông bắc thì bị lốc xoáy làm chìm tàu. Tàu cá QNa - 90039 TS do ông Lương Văn Cam (51 tuổi, ở xã Tam Giang) hoạt động gần đó đã cứu được 40 thuyền viên trên tàu cá QNa - 90129 TS. Khoảng 11 giờ ngày 17.10, tàu cá tiếp tục tìm được thêm 2 ngư dân, nhưng do sức khỏe yếu, 2 người này đã tử vong sau đó. Hiện còn 12 ngư dân của tàu cá QNa - 90129 TS mất tích.