Mây giông phát triển, gió hú liên hồi ở khu vực trung tâm TP.HCM

Mây giông phát triển mạnh kèm theo những đợt gió hú liên hồi lại xuất hiện vào trưa nay ở khu vực trung tâm TP.HCM. Nhiều người dân cảm thấy lo lắng vì cùng thời điểm này hôm qua mưa giông mạnh đã khiến nhiều cây gãy đổ ở một số nơi trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ.

Mây giông phát triển mạnh trên khu vực trung tâm thành phố, dự báo sắp có mưa giông ẢNH: CHÍ NHÂN

Do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ nối với cơn bão số 3 (Wipha) hoạt động mạnh. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên hôm qua (20.7) trên địa bàn TP.HCM xuất hiện gió giật cấp 9 (23m/giây).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 21.7, bão số 3 (Wipha) mạnh cấp 9, dự báo sẽ mạnh lên cấp 10 - 11 khi đi vào vịnh Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo: Thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Có mưa rào và giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng ngày 22.7 mưa giảm chỉ còn xảy ra rải rác; mưa tập trung nhiều vào trưa chiều và tối; miền Tây tiếp tục có mưa từ buổi sáng.

Trong mưa giông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 24 - 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trên biển, gió tây nam có cường độ ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Thời tiết biển có mưa rào và giông. Trong cơn giông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển mức cấp 2. Tàu thuyền và các hoạt động khác ở vùng biển ngoài khơi TP.HCM đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng cao và gió giật mạnh trong giông.