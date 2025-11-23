Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Máy tính HP 'vượt mặt' Apple và Dell về chỉ số hài lòng của khách hàng

Kiến Văn
Kiến Văn
23/11/2025 08:27 GMT+7

HP đứng đầu bảng xếp hạng hài lòng của khách hàng trong năm 2025, nhưng các chuyên gia cảnh báo không nên mua máy tính chỉ dựa vào thương hiệu.

Việc mua máy tính mới luôn là khoản đầu tư đáng kể khi người dùng phải lựa chọn giữa hàng trăm mẫu máy trải dài từ Chromebook giá rẻ đến máy tính chơi game có giá hàng nghìn USD. Lúc này, thương hiệu trở thành yếu tố quan trọng giúp người dùng đánh giá độ bền, chất lượng và mức độ hỗ trợ lâu dài.

Máy tính HP 'vượt mặt' Apple và Dell về chỉ số hài lòng của khách hàng - Ảnh 1.

Máy tính HP nhận được đánh giá cao từ người tiêu dùng

ẢNH: PCMAG

Theo Chỉ số Hài lòng Khách hàng Mỹ (ACSI) 2025, HP đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn để vươn lên dẫn đầu thị trường máy tính khi đạt 83 điểm. Kết quả này phản ánh mức độ hài lòng cao của khách hàng đối với các dòng sản phẩm mà hãng đang cung cấp.

HP hiện sở hữu danh mục sản phẩm khá rộng, từ phổ thông cho sinh viên, gia đình đến máy bàn chơi game và máy trạm chuyên dụng. Trong mùa mua sắm cuối năm 2025, dòng OMEN 16 inch được đánh giá là một trong những mẫu laptop chơi game đáng chú ý với mức giảm giá sâu.

Xếp sau HP thuộc về Apple và Dell. Apple đứng đầu trong nghiên cứu của Lifestory Research nhưng lại xếp thứ hai trong ACSI với 82 điểm. Dell cũng đạt mức 82 điểm, đồng thời cải thiện vị trí trong nhiều bảng xếp hạng nhờ mức độ ổn định về chất lượng sản phẩm.

Các thương hiệu tiếp theo trong danh sách ACSI gồm Samsung, Lenovo, Amazon, Microsoft, Asus và Acer. Trong khi đó, khảo sát của Lifestory có sự khác biệt nhỏ khi xếp Microsoft cao hơn Lenovo, đồng thời không đưa Samsung và Amazon vào kết quả cuối.

Nhìn vào máy tính nhiều coi chừng mắc những bệnh này

Mua máy tính không nên chỉ dựa vào thương hiệu

Dù thứ hạng của HP, Apple hay Dell đều ấn tượng, các chuyên gia lưu ý người dùng không nên chỉ dựa vào thương hiệu khi mua máy tính. Nhu cầu sử dụng, cấu hình, thiết kế và mức giá vẫn là yếu tố then chốt quyết định sự phù hợp. Một thiết bị đến từ thương hiệu nổi tiếng vẫn có thể gây thất vọng nếu không đáp ứng đúng nhu cầu.

Việc ACSI chọn HP là thương hiệu máy tính cá nhân tốt nhất năm 2025 dựa trên mô hình đánh giá từ Trường Kinh doanh Ross (thuộc Đại học Michigan, Mỹ). Hệ thống điểm số phản ánh mức độ hài lòng, khả năng đáp ứng kỳ vọng và chất lượng so sánh giữa các thương hiệu. Kết quả của Lifestory Research cũng cho thấy sự đồng thuận tương đối trong việc xác định nhóm thương hiệu dẫn đầu thị trường.

Cuối cùng, các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng nên kết hợp cả đánh giá thương hiệu lẫn nhu cầu thực tế trước khi quyết định nhằm đảm bảo thiết bị phục vụ tốt và bền bỉ trong nhiều năm.

Máy tính xách tay HP đang trở nên dễ sửa chữa và nâng cấp hơn bao giờ hết nhờ vào mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa HP với iFixit.

