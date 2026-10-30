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    Máy trị liệu bách bệnh giá trăm triệu: Hô biến công dụng, lừa người cao tuổi? - Kỳ 2

    Máy trị liệu bách bệnh giá trăm triệu: Hô biến công dụng, lừa người cao tuổi? - Kỳ 2

    Đình Huy - Nam Sơn
    Máy trị liệu điện trường cao áp được người bán giới thiệu có thể hỗ trợ nhiều bệnh mạn tính, thậm chí phòng chống đột quỵ. Tuy nhiên, đối chiếu công bố của Fujiiryoki Nhật Bản cho thấy phạm vi công dụng cụ thể và hạn chế hơn nhiều so với những lời quảng cáo. Nhà sản xuất còn đưa ra các khuyến cáo nguy cơ an toàn đối với một số nhóm người bệnh.

    Như Thanh Niên đã phản ánh ở bài trước, tại cơ sở máy trị liệu điện trường cao áp ở số 317 Hoàng Công Chất (P.Phú Diễn, Hà Nội), nhân viên M.H giới thiệu hai dòng máy FX-M14000 và FX-14000 nhãn hiệu Fujiiryoki Nhật Bản với hàng loạt chương trình trị liệu được lập trình sẵn.

    Máy trị liệu 'bách bệnh' giá trăm triệu: Hô biến công dụng, lừa người cao tuổi? - Kỳ 2

    Máy trị liệu trăm triệu được quảng cáo ngừa đột quỵ: Nhà sản xuất công bố gì? - Ảnh 1.

    Nữ nhân viên M.H tại cơ sở máy trị liệu điện trường cao áp ở số 317 Hoàng Công Chất

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Theo M.H, "sóng màu đỏ" hỗ trợ xương khớp, "sóng vàng" giúp cân bằng nhịp tim, huyết áp, nội tiết, còn "sóng xanh" chuyên điều trị mất ngủ, rối loạn thần kinh, trầm cảm và lo âu.

    Nhân viên còn cho rằng thiết bị có thể cải thiện hoặc điều trị tăng huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, thoái hóa xương khớp, rối loạn thần kinh thực vật, táo bón và bệnh tiền liệt tuyến.

    Đặc biệt, FX-M14000 được giới thiệu có khả năng phòng chống tai biến, đột quỵ khi người cao tuổi sử dụng chế độ trị liệu trong lúc ngủ kéo dài 8 giờ. M.H còn khẳng định việc ngồi máy giúp "kiềm hóa máu".

    Những lời giới thiệu này không chỉ xuất hiện trong quá trình tư vấn trực tiếp mà còn được thể hiện dưới nhiều hình thức trong tài liệu quảng cáo của cơ sở này.

    Catalogue chính thức do Home Doctor phát hành giới thiệu FX-M14000 là thiết bị điện trường thế hệ mới, kết hợp điện trường cao áp và sóng tần số thấp.

    Đáng chú ý, phần "Chương trình trị liệu khi ngủ" ghi rõ thiết bị được thiết lập chế độ trị liệu chuyên sâu, đặc biệt dành cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như tim mạch, mất ngủ kinh niên, tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu, gout, Parkinson và bệnh nhân sau đột quỵ.

    Catalogue còn giới thiệu chương trình trị liệu khi ngủ kéo dài 8 giờ với mức điện áp 1.000 Vp.

    Một trang khác của tài liệu có dòng chữ nổi bật: "LỢI ÍCH THẬT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG BỞI CÁC TỔ CHỨC/CƠ QUAN UY TÍN CÓ THẨM QUYỀN", nhưng không nêu rõ tên tổ chức kiểm chứng, không công bố các nghiên cứu lâm sàng hoặc các chứng nhận cụ thể.

    Máy trị liệu trăm triệu được quảng cáo ngừa đột quỵ: Nhà sản xuất công bố gì? - Ảnh 2.

    Những quảng cáo thổi phồng về công dụng của 2 dòng máy trị liệu được đưa đến khách hàng

    ẢNH: NAM SƠN

    Xung quanh chiếc máy trị bách bệnh: Những lời tư vấn y khoa 'không tưởng' - Kỳ 1

    Ngay bên dưới là hàng loạt lợi ích được liệt kê như tăng cường trao đổi chất, lưu thông máu toàn thân; điều hòa hệ thần kinh thực vật; tăng sản sinh hormone tự nhiên có lợi; tăng khả năng đề kháng và tự chữa lành; chống viêm, giảm phù nề; giảm đau ngay lập tức; hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ và phục hồi chức năng vận động.

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    Không vội chào bán sản phẩm, cơ sở máy trị liệu điện trường cao áp thu hút người cao tuổi bằng những buổi trải nghiệm miễn phí kéo dài. Khi khách hàng đã quen với thiết bị và hình thành niềm tin từ những lời giới thiệu của nhân viên, những chiếc máy trị bách bệnh có giá từ 105 - 155 triệu đồng mới được đưa ra chào bán cùng chương trình giảm giá, quà tặng và ưu đãi có thời hạn.

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