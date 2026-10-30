Như Thanh Niên đã phản ánh ở bài trước, tại cơ sở máy trị liệu điện trường cao áp ở số 317 Hoàng Công Chất (P.Phú Diễn, Hà Nội), nhân viên M.H giới thiệu hai dòng máy FX-M14000 và FX-14000 nhãn hiệu Fujiiryoki Nhật Bản với hàng loạt chương trình trị liệu được lập trình sẵn.

Máy trị liệu 'bách bệnh' giá trăm triệu: Hô biến công dụng, lừa người cao tuổi? - Kỳ 2

Nữ nhân viên M.H tại cơ sở máy trị liệu điện trường cao áp ở số 317 Hoàng Công Chất ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo M.H, "sóng màu đỏ" hỗ trợ xương khớp, "sóng vàng" giúp cân bằng nhịp tim, huyết áp, nội tiết, còn "sóng xanh" chuyên điều trị mất ngủ, rối loạn thần kinh, trầm cảm và lo âu.

Nhân viên còn cho rằng thiết bị có thể cải thiện hoặc điều trị tăng huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, thoái hóa xương khớp, rối loạn thần kinh thực vật, táo bón và bệnh tiền liệt tuyến.

Đặc biệt, FX-M14000 được giới thiệu có khả năng phòng chống tai biến, đột quỵ khi người cao tuổi sử dụng chế độ trị liệu trong lúc ngủ kéo dài 8 giờ. M.H còn khẳng định việc ngồi máy giúp "kiềm hóa máu".

Những lời giới thiệu này không chỉ xuất hiện trong quá trình tư vấn trực tiếp mà còn được thể hiện dưới nhiều hình thức trong tài liệu quảng cáo của cơ sở này.

Catalogue chính thức do Home Doctor phát hành giới thiệu FX-M14000 là thiết bị điện trường thế hệ mới, kết hợp điện trường cao áp và sóng tần số thấp.

Đáng chú ý, phần "Chương trình trị liệu khi ngủ" ghi rõ thiết bị được thiết lập chế độ trị liệu chuyên sâu, đặc biệt dành cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như tim mạch, mất ngủ kinh niên, tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu, gout, Parkinson và bệnh nhân sau đột quỵ.

Catalogue còn giới thiệu chương trình trị liệu khi ngủ kéo dài 8 giờ với mức điện áp 1.000 Vp.

Một trang khác của tài liệu có dòng chữ nổi bật: "LỢI ÍCH THẬT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG BỞI CÁC TỔ CHỨC/CƠ QUAN UY TÍN CÓ THẨM QUYỀN", nhưng không nêu rõ tên tổ chức kiểm chứng, không công bố các nghiên cứu lâm sàng hoặc các chứng nhận cụ thể.

Những quảng cáo thổi phồng về công dụng của 2 dòng máy trị liệu được đưa đến khách hàng ẢNH: NAM SƠN

Xung quanh chiếc máy trị bách bệnh: Những lời tư vấn y khoa 'không tưởng' - Kỳ 1

Ngay bên dưới là hàng loạt lợi ích được liệt kê như tăng cường trao đổi chất, lưu thông máu toàn thân; điều hòa hệ thần kinh thực vật; tăng sản sinh hormone tự nhiên có lợi; tăng khả năng đề kháng và tự chữa lành; chống viêm, giảm phù nề; giảm đau ngay lập tức; hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ và phục hồi chức năng vận động.

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