MC Anh Thơ: Chấp nhận không thăng tiến sự nghiệp, dành thời gian cho con

Tối 1.6, MC Anh Thơ tổ chức sinh nhật cho con gái yêu tại Phú Quốc. Nữ MC chọn chiếc đầm trắng thanh lịch, khoe nhan sắc trẻ trung rạng rỡ. Bên cạnh mẹ, bé Gia Cát (còn gọi là bé Thỏ) chọn chiếc đầm hồng xinh xắn, tóc búi hai bên. Bé Thỏ mới 11 tuổi nhưng đã cao lớn phổng phao gần bằng mẹ.

Nói về lí do quyết định tổ chức sinh nhật ở một nơi xa cho con, nữ MC nổi tiếng của đài Truyền hình Vĩnh Long tiết lộ: “Mỗi năm con càng lớn sẽ thích đi chơi với bạn bè hơn là đi với ba mẹ. Thơ nghe nhiều bố mẹ khác tâm sự thế, nên Thơ phải tranh thủ hết nấc có thể. Cứ hè hoặc tết, Thơ phải đưa Thỏ theo du lịch khắp nơi trong nước hoặc nước ngoài. Thế nhưng, 2 năm qua do dịch Covid hoành hành, hai mẹ con không đi được đâu cả. Đây là thiệt thòi của Thỏ và cả của Thơ. Hai mẹ con không có cơ hội trải nghiệm và khám phá nhiều điều thú vị cùng nhau. Nguyên một mùa hè này, Thơ sẽ dắt Thỏ đi du lịch".

Anh Thơ chia sẻ cô không phải tuýp người quá tham vọng để bị cuốn tất cả thời gian cho công việc. Từ khi có con, nữ MC càng biết đủ. Cô chấp nhận sự nghiệp không có sự thăng tiến, từ bỏ những cơ hội tốt để không bỏ lỡ bất kì thời khắc quan trọng nào của con gái. Bởi theo Anh Thơ, chỉ cần ba mẹ bỏ lỡ một khoảnh khắc dù nhỏ của con là không có cách nào lấy lại được.

Không chỉ thế, MC 8X tâm sự, bên cạnh niềm vui khi nhìn thấy con trưởng thành khỏe mạnh, cô lại có thêm nhiều nỗi lo lắng vào mỗi dịp sinh nhật của con gái. Anh Thơ giải bày: “Không biết có phụ huynh nào giống Thơ không, cứ khi con bước qua tuổi mới, Thơ lại lo nhiều hơn. Thơ lo con bước qua một giai đoạn trưởng thành mới, mình có thể tiếp tục đồng hành giúp đỡ được nhiều cho con trong quá trình phát triển của con hay không. Biết đâu trong lúc mình bận loay hoay với những gánh nặng trong cuộc sống, vô tình bỏ lỡ mất một khoảnh khắc đặc biệt nào đó khiến con dần rời xa vòng tay của mẹ. Thêm nữa, con càng lớn, tâm tính sẽ thay đổi… không biết mình có thể luôn cận kề và bắt kịp sự thay đổi của con để góp ý điều chỉnh tốt nhất cho con hay không".





Thời gian gần đây, khi có trường hợp bạo lực học đường xảy ra gây tranh cãi trên cộng đồng mạng, Anh Thơ cũng bày tỏ quan điểm của mình. Nữ MC cho rằng một cá nhân có cách hành xử không chuẩn mực do ảnh hưởng từ gia đình và xã hội chứ không phải do cách giáo dục của nhà trường. Chính vì thế, khi chọn môi trường học cho con, cô không đặt nặng vấn đề trường quốc tế hay thuần Việt. Thay vào đó, Anh Thơ chọn một ngôi trường mà ở đó cô có thể trò chuyện, đối thoại cùng nhà trường để có hướng xử lý tốt nhất cho sự an toàn và phát triển của con. "Trong vụ việc vừa rồi, Thơ ước gì phía nhà trường và cả cộng đồng mạng khoan hãy nói về quy trình, khoan hãy phân tích ai đúng ai sai. Điều đầu tiên mà chúng ta nên làm đó là hãy dành một cái ôm thấu hiểu với đứa trẻ đang bị tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần. Hãy nói với người mẹ ấy rằng chúng tôi rất hiểu nỗi lo lắng bất an mà chị đang đối mặt. Rồi sau đó hãy cùng nhau bàn về câu chuyện đã xảy ra, và tìm một hướng xử lý để sự việc không tái diễn”, cô bày tỏ.

"Có những sự việc xảy ra, con trẻ có thể sẽ có những thiệt thòi nhất định. Thơ sẽ chọn cách quan sát xem con sẽ nhìn nhận và xử lý những tình huống ngoài ý muốn như thế nào. Đến khi nào con cần mình thì mình mới có những tác động bảo vệ con. Thơ vẫn hi vọng con sẽ từng bước trưởng thành thông qua những sự cố xảy ra trong môi trường học tập của mình nữa. Đó là những bài học cho cuộc sống sau này của con”, nữ MC nói thêm.