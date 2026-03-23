MC 'Đường lên đỉnh Olympia' nói về tin đồn hẹn hò với Nguyên Khang

MC Đường lên đỉnh Olympia phủ nhận sở hữu tài sản "khủng"

Xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình The Khang Show, MC Khánh Vy mang đến hình ảnh trẻ trung, nguồn năng lượng tích cực. Đối với Khánh Vy, chương trình Đường lên đỉnh Olympia là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Cô kể lúc nhận được cuộc gọi bất ngờ từ ban tổ chức, bản thân không quá đắn đo mà quyết định nắm bắt cơ hội.

Khánh Vy khiến Nguyên Khang bất ngờ vì sự tinh nghịch Ảnh: BTC

Mặc dù được yêu thích nhờ lối dẫn duyên dáng tại cuộc thi này nhưng Khánh Vy thừa nhận có khoảng thời gian cô thiếu tự tin về chính mình. Đó là lý do nữ MC sinh năm 1999 không dám đăng ký bất kỳ cuộc thi dẫn chương trình nào cũng như cố gắng đi học để cải thiện chất giọng.

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, tính cách hài hước nhưng Khánh Vy cho biết hiện tại vẫn chưa có người yêu. Điều này khiến Nguyên Khang không khỏi nghi ngờ. Nữ MC cho biết: "Bố mẹ chưa ưng bất kỳ bạn trai nào của tôi, đó là lý do vì sao đến giờ tôi vẫn chưa cưới. Nhưng bố mẹ không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào và nói tất cả là tùy duyên". Dẫu vậy, Khánh Vy bật mí rằng đấng sinh thành lại rất yêu mến Nguyên Khang, khiến nam MC của chương trình bất ngờ và cho rằng mình đang bị gài. Mặt khác, dù khán giả "đẩy thuyền", nhưng cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết và đính chính rằng những bộ ảnh chụp chung không phải là ảnh cưới.

Khánh Vy có sự nghiệp đáng mơ ước ở tuổi 27 Ảnh: BTC

Ở tuổi 27, Khánh Vy tâm sự cô gặp nhiều may mắn vì được làm công việc yêu thích cũng như có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, người đẹp 9X phủ nhận chuyện sở hữu khối tài sản lớn như nhiều lời đồn trên mạng.

"Tôi không có tài sản "khủng" đâu, chỉ là đủ ăn, đủ mặc và đủ dùng. Mình có nơi để trở về và có khả năng mua những thứ mình thích cũng như dành tặng cho những người mình yêu thương", cô nói.

Khánh Vy tiết lộ mẹ rất thích có con rể giống với Nguyên Khang Ảnh: BTC

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi tại Học viện Ngoại giao, Khánh Vy học tiếp thạc sĩ tại ngôi trường này thay vì đi du học. Cô cũng thường xuyên chia sẻ hành trình học tập trên các nền tảng mạng xã hội để truyền động lực cho mọi người. Bên cạnh đó, nữ MC 9X cho biết hình ảnh của mình trên mạng xã hội và ngoài đời không quá khác biệt. Vì cô muốn phản ánh cuộc sống chân thật, tạo cảm giác gần gũi với những người yêu mến mình.