Nữ MC có 2 bằng cử nhân bật mí về cát sê dẫn thi hoa hậu

Mới đây, MC Thu Hà ghi dấu ấn khi dẫn trực tiếp cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 cùng với MC Quốc Trí và Á hậu Giang Thái. Cách dẫn duyên dáng và chủ động xử lý tình huống bất ngờ xảy ra trên sân khấu giúp Thu Hà ghi điểm với khán giả.

MC Thu Hà sở hữu 2 bằng cử nhân và chuẩn bị sang Pháp du học Ảnh: NVCC

Chia sẻ về trải nghiệm dẫn trực tiếp ở một cuộc thi nhan sắc, Thu Hà cho biết đây là cơ hội và cũng là thử thách lớn. Vì vậy, trước đêm chung kết, cô đã dành thời gian nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu về thí sinh, đồng thời trao đổi với ê kíp để đảm bảo sự ăn ý với mọi người. "Tôi coi việc dẫn không chỉ là đọc lời dẫn mà còn là kết nối cảm xúc giữa thí sinh, khán giả và chương trình. Những sự kiện này cho tôi trải nghiệm quý giá về bản lĩnh sân khấu, sự linh hoạt trong xử lý tình huống, và hơn hết là niềm tự hào khi góp phần lan tỏa vẻ đẹp, trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam", cô bộc bạch.

MC Thu Hà thừa nhận dẫn chương trình trực tiếp là một thách thức lớn Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, MC Thu Hà còn thẳng thắn đề cập đến câu chuyện cát sê. Đối với mỹ nhân sinh năm 1996, thù lao là một phần cần xem xét khi cô nhận lời bất kỳ chương trình nào. Khi đồng ý xuất hiện trên sân khấu, Thu Hà chủ động đầu tư hình ảnh cho chính mình vì dành sự tôn trọng cho khán giả.

Nói thêm về việc cân bằng giữa chi phí đầu tư và thù lao, Thu Hà luôn cân nhắc kỹ lưỡng cũng như tìm cách để dung hòa hai yếu tố này. Nữ MC 9X tin rằng mỗi chương trình là một cơ hội để trải nghiệm, trưởng thành hơn trong nghề. "Còn với những show thương mại thì tôi sẽ thương lượng để phù hợp với công sức và chi phí đầu tư của mình", cô tâm sự.

MC Thu Hà thường xuyên di chuyển giữa Pháp và Việt Nam để vừa học vừa theo đuổi công việc dẫn chương trình Ảnh: NVCC

MC Thu Hà chuẩn bị đi du học

Khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, Thu Hà khiến nhiều người bất ngờ vì quyết định đi du học Pháp. Đối với cô, "nghề nói" là một trải nghiệm thú vị và giúp mình được công chúng biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, việc được đứng trên giảng đường chính là ước mơ cô đã ấp ủ từ bé nên lựa chọn đi học không phải là quyết định nhất thời.

Cô nói: "Tôi vốn xuất thân từ ngành luật và luôn ấp ủ giấc mơ được học cao hơn để trở thành giảng viên trong tương lai. Công việc dẫn chương trình cho tôi trải nghiệm và một vị trí nhất định, nhưng tri thức mới là hành trang bền vững. Tôi chọn du học thạc sĩ luật tại Pháp vì muốn trang bị cho mình nền tảng học thuật quốc tế, để sau này không chỉ đứng trên sân khấu nghệ thuật, mà còn có thể đứng trên bục giảng, truyền cảm hứng và lan tỏa kiến thức đến thế hệ trẻ".

MC Thu Hà, sinh năm 1996, từng đoạt giải Én bạc tại cuộc thi Én vàng 2023. Cô sở hữu hai bằng cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Luật TP.HCM. Ngoài vai trò MC song ngữ, Thu Hà còn tham gia phim truyền hình, và hiện theo học thạc sĩ luật tại Paris-Panthéon-Assas University (Pháp). Dự kiến, cô sẽ bắt đầu học kỳ đầu tiên của mình vào năm 2026.