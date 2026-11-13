MC song ngữ cao 1,77 m khoe vẻ gợi cảm, tiết lộ mục tiêu tại Miss Charm 2026

Trong bộ ảnh mới, Trà My diện đầm dạ hội ánh kim của nhà thiết kế Đỗ Long, kết hợp dải sash (dải băng) Miss Charm Vietnam 2026. Thiết kế ôm dáng, đính kết cầu kỳ tạo điểm nhấn cho loạt hình được thực hiện sau khi cô giành danh hiệu.

Sự thay đổi sau danh hiệu Miss Charm Vietnam

Trà My khoe vẻ quyến rũ trong bộ ảnh mới trình làng Ảnh: Huỳnh Thái Hòa

Bộ ảnh được thực hiện trong giai đoạn người đẹp chuẩn bị cho hành trình “chinh chiến” tại Miss Charm 2026. Sau khi đăng quang và hoàn thành các hoạt động quảng bá, Trà My cho biết cô có nhiều thay đổi trong cách nhìn nhận về danh hiệu. Với người đẹp 9X, chiếc vương miện không chỉ ghi nhận nỗ lực cá nhân mà còn đi cùng trách nhiệm với tổ chức và hình ảnh đất nước.

Khoảnh khắc đội vương miện và đeo dải băng khiến người đẹp cảm nhận rõ nhất sự thay đổi ấy. Cô nhận ra mình không còn chỉ theo đuổi những ước mơ riêng mà cần ý thức hơn về vai trò, tiếng nói và những giá trị có thể lan tỏa. "Chiếc vương miện không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, mà còn là lời nhắc nhở về những trách nhiệm phía trước", Trà My chia sẻ.

Sinh năm 1996, Trà My từng theo học ngành Truyền thông tại Úc. Cô có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại những tập đoàn đa quốc gia. Bên cạnh công việc, người đẹp còn hoạt động nghệ thuật với vai trò MC song ngữ, dẫn dắt các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao và chương trình của nhiều thương hiệu.

Nguyễn Ngọc Trà My mong muốn mang câu chuyện phụ nữ Việt đến Miss Charm Ảnh: Huỳnh Thái Hòa

Năm 2025, cô tham gia The TVFace, nhận hai giải thưởng là Gương mặt được yêu thích nhất và Gương mặt quảng bá. Người đẹp xem kiến thức truyền thông và kinh nghiệm MC song ngữ là những lợi thế khi bước vào môi trường quốc tế. Nền tảng chuyên môn giúp cô hiểu cách xây dựng, truyền tải thông điệp; công việc dẫn chương trình rèn luyện khả năng diễn đạt và kết nối với khán giả.

Tham vọng của Trà My ở sân chơi quốc tế

Những trải nghiệm trong môi trường đa văn hóa cũng giúp cô cởi mở hơn khi giao tiếp với bạn bè quốc tế. Trà My muốn sử dụng những kinh nghiệm này để giới thiệu hình ảnh Việt Nam thông qua các cuộc trò chuyện và hoạt động giao lưu. Khi được hỏi về câu chuyện muốn kể tại Miss Charm, cô hướng đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa trân trọng cội nguồn, vừa tự tin hội nhập.

Miss Charm 2026 sẽ chính thức khởi động tại TP.HCM vào ngày 16.11, quy tụ các người đẹp quốc tế cùng tỏa sáng trong hành trình tôn vinh vẻ đẹp bản sắc văn hóa, trí tuệ và sự thanh lịch,. Theo dự kiến, đêm chung kết diễn ra ngày 5.12 Ảnh: Huỳnh Thái Hòa

Theo Trà My, phụ nữ Việt Nam có sự dịu dàng, lòng nhân ái và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, họ ngày càng thể hiện tri thức, bản lĩnh, khát vọng và khả năng thích nghi với một thế giới không ngừng thay đổi.

Thông qua cuộc thi, Trà My mong muốn góp phần giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, có chiều sâu lịch sử nhưng cũng trẻ trung, năng động và cởi mở. Cô cho rằng dấu ấn của một đại diện sắc đẹp không chỉ nằm ở phần trình diễn trên sân khấu mà còn ở khả năng đối thoại, kết nối và những giá trị để lại sau mỗi lần xuất hiện.

Trước áp lực đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế, Trà My không đặt mục tiêu trở thành người hoàn hảo. Thay vào đó, cô muốn giữ sự chân thật, bản lĩnh và chuẩn bị tốt nhất cho hành trình phía trước. "Chúng ta hoàn toàn có thể bước ra thế giới với một tâm thế tự tin, đón nhận những điều mới mẻ mà không cần đánh mất bản sắc của mình", người đẹp 9X chia sẻ.