MC song ngữ khoe nhan sắc tuổi 29, tiết lộ bước ngoặt ‘đổi đời’

Thời gian qua, Giang Thái tất bật với vai trò dẫn dắt các sự kiện kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác. Với cô, mỗi sân khấu không chỉ là nơi làm nghề mà còn là dịp nhìn lại hành trình của chính mình sau gần một thập kỷ gắn bó với thành phố.

"Tôi nhìn thấy những con đường từng đi học, những góc phố mình lớn lên nay trở thành một phần của câu chuyện về sự phát triển của thành phố. Một MC có thể dẫn nhiều sân khấu trong đời, nhưng không phải ai cũng có cơ hội được kể câu chuyện về chính nơi đã giúp mình trưởng thành", Giang Thái chia sẻ.

Giang Thái khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 29 ẢNH: NVCC

Con đường đến với nghề của Giang Thái không bằng phẳng. Trước đây, cô từng làm PG, tham gia nhiều cuộc thi và kiên trì tìm kiếm cơ hội để được cầm micro. Theo nữ MC, điều TP.HCM mang lại không phải là thành công đến ngay lập tức, mà là môi trường để thử sức, học hỏi và trưởng thành qua từng trải nghiệm.

Chia sẻ về quãng thời gian này, Giang Thái cho biết công việc PG đã dạy cô nhiều điều. Có những ngày, nữ MC phải đứng liên tục từ 8 - 10 tiếng trên giày cao gót, cố gắng giữ nụ cười tươi dù người đã thấm mệt. Nhưng chính quãng thời gian đó giúp cô rèn tính kỷ luật, kỹ năng giao tiếp và biết trân trọng giá trị của đồng tiền mình làm ra.

Giang Thái cùng MC Vũ Mạnh Cường dẫn dắt trong một chương trình kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác ẢNH: NVCC

“Ở thời điểm đó với tôi, đó là nguồn thu nhập khá quan trọng. Có tháng làm nhiều sự kiện thì thu nhập ổn hơn, nhưng cũng có lúc rất ít việc. Tôi dùng số tiền đó để tự trang trải học tập, sinh hoạt và bớt gánh nặng cho gia đình. Điều tôi quý nhất không phải kiếm được bao nhiêu mà là cảm giác có thể tự lập bằng sức lao động của mình. Theo tôi, mỗi công việc chân chính đều đáng được trân trọng, miễn là mình làm bằng sự nghiêm túc và tử tế”, người đẹp bộc bạch.

'Bước ngoặt' trong sự nghiệp của Giang Thái

Một cột mốc khó quên trong chặng đường làm nghề của Giang Thái là khi giành ngôi vị á hậu tại một cuộc thi nhan sắc. Từ một cô gái làm nhiều công việc khác nhau để tự lập, cô có cơ hội bước vào lĩnh vực MC, tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn.

Quan trọng hơn, người đẹp học được cách sống có trách nhiệm hơn với hình ảnh của mình và với những giá trị mà mình theo đuổi. “Tôi xem danh hiệu á hậu là điểm khởi đầu chứ không phải đích đến. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là được gọi là á hậu, mà là sau danh hiệu, mình vẫn không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân bằng năng lực và sự nghiêm túc trong công việc”, cô nói.

Giang Thái trân trọng mỗi cơ hội trong nghề ẢNH: NVCC

Nhìn lại chặng đường đã qua, cô cho rằng mỗi lần được giao dẫn một chương trình đều là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Những lần lúng túng, những sai sót của người mới hay áp lực ở các sự kiện quy mô lớn đều trở thành bài học giúp cô hoàn thiện kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp.

"Điều tôi trân trọng không phải là mình được xuất hiện ở những sự kiện quan trọng, mà là mỗi lần được trao cơ hội, tôi đều cố gắng đáp lại bằng sự chuẩn bị và trách nhiệm với nghề", cô nói.

Cô cho biết luôn dành nhiều thời gian tìm hiểu khách mời và nội dung chương trình trước khi lên sân khấu. Theo nữ MC, việc chuẩn bị kỹ giúp người dẫn không chỉ truyền tải thông tin mà còn kết nối cảm xúc với nhân vật và khán giả. "Làm nghề MC, điều quan trọng không chỉ là nói hay mà còn phải biết lắng nghe, biết đọc cảm xúc của khán giả và thấu cảm với câu chuyện của mỗi nhân vật mình gặp", cô chia sẻ quan điểm làm nghề.