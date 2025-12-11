Mẹ kế chiếm hết tài sản khi cha của chị em Kardashian qua đời

Nữ ngôi sao truyền hình thực tế 41 tuổi chia sẻ câu chuyện liên quan đến cuốn kinh thánh của cha mình, thứ mà cô vừa tìm lại được. Khlóe Kardashian cho biết ông Robert Kardashian đã kết hôn với Ellen Pierson vào năm 2003, sau 3 năm hẹn hò. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 6 tuần vì Robert Kardashian qua đời ngày 30.9.2003 ở tuổi 59 do ung thư thực quản.

Kim Kardashian đấu giá lặng lẽ để giữ lại ký ức về cha

Khlóe Kardashian nói: "Tôi gần như chẳng còn gì thuộc về cha mình. Có một người phụ nữ đã kết hôn với ông chỉ vài tuần trước lúc ông ấy qua đời và lấy đi hết mọi thứ của chúng tôi. Nên tôi chẳng có gì của cha cả. Câu chuyện dài lắm".

Khlóe Kardashian trong tập podcast mới, nơi cô lần đầu kể lại mâu thuẫn với mẹ kế Ảnh: YouTube Khlóe in Wonder Land

Năm 2003, Ellen Pierson từng kiện gia đình Kardashian tội phỉ báng, bao gồm Kris Jenner, Kim, Khlóe, Kourtney và Rob Kardashian cùng nhà sản xuất Ryan Seacrest. Theo TMZ, Ellen Pierson cáo buộc họ cố kéo bà vào một thỏa thuận mờ ám và khiến bà trông như một "kẻ đào mỏ". Bà thậm chí gọi Kris Jenner là "người phụ nữ thao túng, mưu mô, lợi dụng chính các con mình". Vụ kiện bị bác bỏ vào tháng 5.2014.

Ellen Pierson - người mẹ kế gây tranh cãi của chị em Kardashian, từng bị cáo buộc thâu tóm tài sản của Robert Kardashian ngay sau khi ông qua đời Ảnh: YouTube Elisabeth Dawson's Wealth By Design

Robert Kardashian - vị luật sư nổi tiếng từng tham gia bào chữa cho vụ kiện thế kỷ của ngôi sao bóng bầu dục O.J. Simpson, kết hôn với Kris Jenner từ năm 1978 đến 1991. Sau đó, ông cưới Jan Ashley năm 1998 nhưng hôn nhân bị hủy bỏ chỉ một năm sau.

Trong câu chuyện liên quan đến cuốn kinh thánh vừa mới được tìm thấy, Khlóe Kardashian tiết lộ chị gái Kim Kardashian chính là người đã bỏ 80.000 USD mua lại cuốn sách tại một buổi đấu giá. Robert Kardashian từng tặng cuốn kinh này cho O.J. Simpson trong phiên tòa năm 1994, rồi được rao bán sau khi O.J Simpson qua đời năm 2024.

Khoảnh khắc Kim Kardashian tặng lại cuốn kinh thánh cá nhân của cha mình cho em gái Khlóe Kardashian trong chương trình The Kardashians Ảnh: Hulu

"Thật tuyệt vì tôi gần như không có gì ngoài chữ viết tay của cha. Trong cuốn sách có lời đề tặng viết tay, chỉ cần nhìn thấy bút tích của ông đã là điều rất đặc biệt với tôi", Khlóe Kardashian chia sẻ. Cuốn kinh thánh cũng được khắc tên Robert và chứa đầy ghi chú riêng cùng những trang gấp góc - thói quen khi đọc của ông. Khlóe Kardashian nói cô luôn cất cuốn sách trong két sắt.

Khlóe Kardashian cũng nhớ lại: "Ngày nào cha tôi cũng đọc kinh thánh, dậy từ 5 giờ sáng, đọc một lúc rồi mới đi làm. Tôi vẫn nhớ mình ngồi trong góc phòng nhìn ông làm điều đó. Nó truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều".

Ông Rob Kardashian và bà Kris Jenner có với nhau 4 người con chung Ảnh: Instagram kimkardashian

Khoảnh khắc Kim Kardashian tặng lại cuốn kinh thánh cho Khlóe Kardashian đã xuất hiện trong một tập gần đây của show thực tế The Kardashians trên Hulu. Kim Kardashian cho biết cô tham gia đấu giá một cách ẩn danh vì sợ giá sẽ đội lên nếu người ta biết người mua là thành viên nhà Kardashian. Kim Kardashian quyết định tặng lại cho Khlóe Kardashian vì chính cô là người phát hiện cuốn sách được rao bán.

Kim Kardashian đã bí mật mang món quà tới buổi tụ họp gia đình dịp lễ Phục sinh, sau khi đánh lừa mọi người bằng việc rủ cả nhà đọc một cuốn sách cầu nguyện. Kim nói rằng tặng quà là ngôn ngữ yêu thương của cô và rất hào hứng khi được gây bất ngờ cho cả gia đình.