Mẹ lâm trọng bệnh, 2 con có nguy cơ nghỉ học

Trong phòng bệnh ở Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Nghĩa (41 tuổi, trú xã Vĩnh Linh) đang ngày ngày phải chịu đựng những cơn đau, nhưng điều người mẹ này lo sợ nhất là nguy cơ 2 con phải bỏ học vì gia đình kiệt quệ.

Ly Na chăm sóc mẹ ở bệnh viện Ảnh: BÁ CƯỜNG

Trước đây, bà Nghĩa mở quán ăn rồi quầy tạp hóa mưu sinh, còn chồng sang Đài Loan lao động với hy vọng cuộc sống gia đình sẽ khấm khá hơn. Vợ chồng bà có 2 con là Nguyễn Như Hoàng Phúc (17 tuổi) và Nguyễn Ly Na. Rồi những biến cố liên tiếp ập đến, khiến mái ấm ấy dần chìm trong khó khăn.

Ly Na chăm sóc mẹ ở bệnh viện Ảnh: BÁ CƯỜNG

"Chồng tôi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, nhưng sau đó vì vướng thủ tục giấy tờ đành phải về nước rồi ra đảo Cồn Cỏ làm với mức lương có thể nuôi sống gia đình. Còn tôi buôn bán nhưng thua lỗ, phải vay nợ khắp nơi trang trải. Mọi thứ đổ sụp khi năm 2023 tôi biết mình bị ung thư vú", bà Nghĩa kể lại.

Biết mình mắc trọng bệnh, bà Nghĩa không nghĩ đến việc chữa bệnh trước tiên mà chỉ lo không còn tiền cho con ăn học. Bà sợ những khoản viện phí vượt quá khả năng của gia đình nên chỉ mua thuốc nam uống cầm chừng, khiến bệnh tình ngày một nặng hơn. Những lời khuyên của chồng, con và người thân đều chỉ nhận lại nụ cười cố gắng lạc quan của bà cùng câu nói "không sao đâu".

Hoàng Phúc đi làm thêm kiếm tiền mua sách vở cho hai anh em Ảnh: BÁ CƯỜNG

"Mẹ em bệnh mấy năm nay rồi; mỗi khi cơn đau hành hạ, nhìn mẹ quằn quại, em thương lắm. Em, anh trai, bố và cả họ hàng khuyên mẹ đi điều trị nhưng mẹ chỉ cười trừ bảo không sao rồi chịu đựng", Ly Na chia sẻ. Sau gần 3 năm chịu đựng, ung thư đã di căn qua nhiều bộ phận cơ thể bà Nghĩa. Hơn 1 tháng trở lại đây, không thể chịu đựng được nữa, bà mới đành nhập viện điều trị; chỉ riêng tiền thuốc mỗi tháng đã khoảng 11 triệu đồng.

Vợ bệnh nặng phải nhập viện, ba của Ly Na lập tức trở về đất liền rồi vào các tỉnh phía nam tìm việc làm. Ông bảo ở đảo xa quá, chỉ sợ một ngày nhận tin dữ sẽ không kịp về nhìn vợ lần cuối. Hoàng Phúc năm nay chuẩn bị vào lớp 12; từ khi mẹ lâm bệnh, ngoài giờ học, em đi rửa chén cho một quán ăn gần nhà để phụ giúp gia đình và dành dụm tiền mua sách vở cho 2 anh em. Phúc vẫn cố gắng bám trường bám lớp, nhưng tương lai chưa biết ra sao khi bệnh tình của mẹ ngày một nặng, còn kinh tế gia đình đã gần như kiệt quệ.

Căn phòng nhỏ vừa để ở vừa là nơi bán quán của gia đình bà Nghĩa Ảnh: BÁ CƯỜNG

Gần 2 tuần qua, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của Ly Na và mẹ. Những ngày đầu, cô bé còn đi nhầm hết khoa này đến phòng khác. Giờ đây, em đã thuộc từng hành lang, biết giờ phát cơm từ thiện, biết cách gọi bác sĩ mỗi khi mẹ lên cơn đau, biết thay túi truyền dịch và thức trắng nhiều đêm để canh mẹ ngủ được một giấc yên. "Em vừa thương mẹ vừa sợ mẹ bỏ em mà đi. Giờ em chỉ mong được mọi người giúp đỡ để mẹ có thể chữa bệnh. Em mong có một phép màu để mẹ khỏi bệnh, gia đình được về nhà đoàn tụ", Ly Na nghẹn ngào.