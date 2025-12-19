Trao gần 37 triệu đồng bạn đọc giúp người phụ nữ nhặt ve chai nuôi 2 người ung thư

Hiện nay, ông Phan Văn Phú (chồng bà Thiện) đang được bệnh viện cho điều trị tại nhà, trong khi dì của ông Phú bệnh tình trở nặng, phải nhập viện trở lại. Bà Thiện thời gian qua vẫn miệt mài đi thu nhặt ve chai, kiếm đồng ra đồng vào để lo từng bữa cơm cho gia đình và 2 người con trai đang đi học. Nhận được số tiền của bạn đọc Báo Thanh Niên, bà Thiện xúc động gửi lời cảm ơn, hứa sẽ dùng số tiền này để chăm lo bệnh tật cho những người trong gia đình và mua sắm thêm một vài vật dụng cần thiết cho 2 người con trai được đến trường đều đặn.

Đại diện Báo Thanh Niên thăm và trao tặng số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Ngô Thị Thiện ẢNH: BÁ HOÀNG