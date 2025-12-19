Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Trao gần 37 triệu đồng bạn đọc giúp người phụ nữ nhặt ve chai nuôi 2 người ung thư

Bá Cường
Bá Cường
19/12/2025 08:57 GMT+7

Đại diện Báo Thanh Niên vừa đến thăm hỏi và trao số tiền 36.930.000 đồng bạn đọc giúp gia đình bà Ngô Thị Thiện (46 tuổi, trú tại thôn Trương Xá, xã Hiếu Giang, Quảng Trị), là nhân vật trong bài Nhặt ve chai nuôi 2 người thân bị ung thư, 1 người tâm thần cùng 3 con nhỏ đăng trên Báo Thanh Niên ngày 4.11.2025.

Hiện nay, ông Phan Văn Phú (chồng bà Thiện) đang được bệnh viện cho điều trị tại nhà, trong khi dì của ông Phú bệnh tình trở nặng, phải nhập viện trở lại. Bà Thiện thời gian qua vẫn miệt mài đi thu nhặt ve chai, kiếm đồng ra đồng vào để lo từng bữa cơm cho gia đình và 2 người con trai đang đi học. Nhận được số tiền của bạn đọc Báo Thanh Niên, bà Thiện xúc động gửi lời cảm ơn, hứa sẽ dùng số tiền này để chăm lo bệnh tật cho những người trong gia đình và mua sắm thêm một vài vật dụng cần thiết cho 2 người con trai được đến trường đều đặn.

Trao gần 37 triệu đồng từ quyên góp từ thiện cho gia đình bà Ngô Thị Thiện - Ảnh 1.

Đại diện Báo Thanh Niên thăm và trao tặng số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Ngô Thị Thiện

ẢNH: BÁ HOÀNG

Nhặt ve chai nuôi 2 người thân bị ung thư, 1 người tâm thần cùng 3 con nhỏ

Nhặt ve chai nuôi 2 người thân bị ung thư, 1 người tâm thần cùng 3 con nhỏ

Dáng người gầy gò, mỗi ngày bà Ngô Thị Thiện (46 tuổi, thôn Trương Xá, xã Hiếu Giang, Quảng Trị) đạp xe hơn chục cây số qua từng con đường làng để nhặt nhạnh ve chai. Từng đồng bạc lẻ bà gom góp để nuôi cả gia đình, nơi đang có 2 người ung thư, 1 người tâm thần và 3 con nhỏ đang tuổi đi học.

Người cha già nhặt ve chai nuôi con bị bệnh thiểu năng

Nhặt ve chai, xin thức ăn thừa nuôi heo để được đến trường

Từ Thiện Báo Thanh Niên bạn đọc nhặt ve chai Bệnh tật
