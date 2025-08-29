Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mê mẩn bộ lông chim công quý tình cờ 'ghé thăm' chung cư
Video Thời sự

Mê mẩn bộ lông chim công quý tình cờ 'ghé thăm' chung cư

Trần Kha
Trần Kha
29/08/2025 19:49 GMT+7

Một con chim công lớn bất ngờ bay vào căn hộ tại tầng 6 chung cư trên đường Lê Văn Lương phường Tân Hưng (quận 7 cũ), TP.HCM.

Ngày 29.8, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận đưa về cứu hộ, chăm sóc một chim công Ấn Độ, nặng hơn 4 kg do người dân trên địa bàn phường Tân Hưng (quận 7 cũ), TP.HCM bàn giao.

Mê mẩn bộ lông chim công quý tình cờ ‘ghé thăm’ chung cư

Cùng ngày, ông Thạch Cảnh Tâm (63 tuổi) là bảo vệ chung cư Minh Thành trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng (quận 7 cũ), TP.HCM, cho biết khoảng 9 giờ ngày 28.8, con công lớn bất ngờ bay vào căn hộ tại tầng 6 chung cư.

Nhận tin báo của cư dân, ông Tâm đã đến bắt con chim công.

"Con chim công với bộ lông thật đẹp. Thấy nó ai cũng 'mê mẩn' nhưng biết đây là chim quý nên tôi gọi báo cơ quan chức năng để bàn giao, thả chim về tự nhiên", ông Tâm nói.

Ông Tâm cũng như cư dân sống tại chung cư không rõ nguồn gốc con công này từ đâu.

Đến tiếp nhận, kiểm lâm xác định đây là công Ấn Độ (tên khoa học Pavo cristatus), thuộc phụ lục III Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Kiểm lâm ghi nhận chim công giới tính đực, nặng khoảng 4,3 kg.

Chim công bay vào chung cư, cư dân 'mê mẩn' vì quá đẹp- Ảnh 2.

Ông Thạch Cảnh Tâm chỉ khu vực căn hộ chung cư nơi chim công bay vào

ẢNH: TRẦN KHA


Tin liên quan

Tìm hiểu về gà lôi trắng: Quý, nhưng có thật sự hiếm?

Tìm hiểu về gà lôi trắng: Quý, nhưng có thật sự hiếm?

Trong môi trường nhân tạo tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, quần thể gà lôi trắng đang sinh sản tốt, mỗi cặp đôi có thể đẻ 9 - 18 trứng/năm, tỉ lệ nở thành con cũng rất cao.

Khám phá thêm chủ đề

Chim công chim công ấn độ chim công quý hiếm động vật hoang dã tin tức TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận