Mẹ ruột bé gái 8 tuổi tử vong đề nghị xử lý hình sự cả người cha

Liên quan vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tử vong, ngày 29.12, bà N.T.H (36 tuổi, mẹ bé V.A) và ông N.Q.V (bác ruột bé V.A) cho biết vừa làm đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi) và cả ông N.K.T.Th (cha ruột của bé V.A). Đơn được gửi qua đường bưu điện vào sáng cùng ngày.

Trong đơn, bà H. cho biết hai vợ chồng kết hôn năm 2011, đến tháng 8.2020 thì ly hôn.

Sau ly hôn, bà H. nuôi bé nhỏ, còn ông Thái nuôi bé V.A. Kể từ tháng 12.2020, ông Th. sống chung với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang và nuôi dưỡng bé V.A nhưng cấm cản không cho bà H. được thăm con. Tính đến nay hơn 1 năm, bà H. chỉ được gặp con 2 - 3 lần, lần cuối cùng bà được gặp con là tháng 12.2020.

Đến 11 giờ ngày 23.12.2021, bà H. nhận được thông báo con gái đã mất và mời lên làm việc. Tại đây, bà H. mới được biết bé đã mất vào tối 22.12.2021. Gia đình sau đó đến Bình Hưng Hòa để nhìn mặt cháu lần cuối rồi cho khám nghiệm tử thi.

Theo gia đình, biên bản khám nghiệm tử thi ngày 23.12 có nội dung bé V.A bị phù nề phổi cấp; trên cơ thể có nhiều vết bầm tím; đầu có vết rách bị cạo để khâu; đầu có vết sẹo cũ; nách trái nách phải bị bầm tím; mông bị bầm tím khoảng lớn. Nội dung biên bản nêu rõ nguyên nhân cái chết của bé V.A là do phù nề phổi cấp và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím gây ra.

Mẹ của bé gái 8 tuổi cho biết, do ông Th. ngăn cản không cho gặp bé nên bà H. không biết được trong suốt một năm con gái sống thế nào. "Tôi thật sự không dám tưởng tượng con tôi đã phải hứng chịu những đòn roi dã man, khủng khiếp đến thế nào", bà H. viết trong đơn.

Lá đơn có đoạn: "Trong suốt hơn 1 năm qua, ông Th. là người sống chung nên phải chứng kiến và phải biết rõ việc bà Trang đã đánh đập, hành hạ khiến cơ thể cháu mang đầy thương tích. Nhưng bản thân ông bỏ mặc, không hề có thái độ ngăn cản, đưa cháu đi chữa trị và cũng không trình báo sự việc nghiêm trọng này lên cơ quan chức năng. Đến khi con tôi qua đời, chính bệnh viện là bên thông báo cho cơ quan công an mà không phải cha ruột của cháu... Là một người mẹ, tôi hết sức đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh về những vết thâm tím trên người con gái. Càng đau lòng hơn, chính bố ruột của cháu có thái độ che giấu, để mặc cho một người phụ nữ khác đánh đập, hành hạ con gái ruột của mình".





Do đó, gia đình đã làm đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị xử lý cả người cha vì cũng có trách nhiệm liên đới để xảy ra sự việc đau lòng với bé V.A.

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Lê Thị Tích (73 tuổi) - bà vú chăm sóc bé V.A từ 4,5 tháng đến 7 tuổi nói, cả tuần qua từ khi nghe tin bé mất, tay chân bà rụng rời, không thể tập trung làm công việc gì.

Theo lời bà Tích, từ ngày đầu ba mẹ chia tay, bé V.A đi theo ba về nhà nội 2 đêm đã liên tục khóc đòi mẹ. Sau đó chuyển qua Saigon Pearl, ông Th. đưa bé đi học sáng, còn bà được giao đón bé về buổi chiều. Bà Tích được ông Th. yêu cầu không cho bé gặp mẹ ở sảnh chung cư và nếu mẹ bé có tìm lên căn hộ cũng không được mở cửa.

Một lần thấy bé V.A sụt sùi khóc nhớ mẹ và đang bệnh, bà Tích đã quay lại nhà mẹ bé V.A nhắn chủ nhà chuyển lời đến mẹ bé về giờ giấc có thể gặp. Bà kể: "16 giờ tôi tới trường thì thấy hai mẹ con đang gặp nhau rồi, tay chân cuống quýt. Về nhà cậu Th. trách tôi sao để mẹ bé đến thăm mà không báo lại. Tôi mới nói mẹ con thăm nhau, mà cổ thương nhớ con nên tới hôn hít đi về chứ đâu rước bé về ở 1 đêm đâu mà báo. Sau đó một thời gian thì tôi bị cho nghỉ việc".

Đến thời điểm ông Th. đưa Trang về ở chung, Trang thường kèm cho bé V.A học. Bà Tích chứng kiến và cho biết thời gian đó Trang chỉ nạt nhẹ mỗi lần bé làm bài không được.

"Cậu Th. lấy điện thoại tôi chặn luôn cả số mẹ nó nên mẹ nó phải mua sim rác để liên lạc với tôi. Con bé thì cứ hỏi chừng nào mẹ mới về ở chung hả bà, rồi khóc rất nhiều vì nhớ mẹ. Em nó ở với mẹ cũng khóc lóc vì nhớ bà vú", bà Tích nói thêm.

Trước đó, liên quan vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bạo hành, ngày 28.12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Hành hạ người khác.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, nguyên nhân bé tử vong là do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Ngoài ra, bé gái cũng được xác định xương sườn bị gãy nhưng chờ giải thích của pháp y. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục củng cố thêm tài liệu, làm rõ các tình tiết của vụ án.