Me Since 1988 tăng niềm tự hào dân tộc cho học sinh với dự án ý nghĩa

Thứ hai của tuần lễ trở lại trường, các bé Trường mầm non - tiểu học Me Since 1988 đã cơ hội trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống của nước Việt qua hoạt động "Tự hào, con là người Việt Nam".

Hoạt động này chính là dự án đầu tiên khi bắt đầu năm học mới 2024 - 2025 của các bạn học sinh Trường tiểu học Me Since 1988 với sự đồng hành của các thầy cô chủ nhiệm. Tiết mục "Dòng máu Lạc Hồng" với giai điệu hào hùng được các học sinh biểu diễn với sự kết hợp của ngôi sao 5 cánh Đây là dịp để các bạn nhỏ tìm hiểu về ý nghĩa của ngày Quốc khánh, ngày Cách mạng Tháng Tám… Bên cạnh đó, các bạn nhỏ còn được tìm hiểu, trải nghiệm những nét đặc trưng Việt Nam qua các trạm khám phá do chính tay các học sinh tiểu học chuẩn bị như: Dáng hình đất nước, Một vé đi tuổi thơ và Ẩm thực Việt Nam. Trong đó trạm Ẩm thực Việt Nam là trạm thu hút đông "thực khách nhất" với các món ăn đậm nét văn hóa truyền thống như bánh xèo, bánh mì trứng, chả giò, bún riêu, cà phê sữa đá... Bên cạnh trang trí món ăn bắt mắt, chào mời rất đáng yêu, các bạn còn nhỏ còn rất rành các nguyên liệu, gia vị trong từng món ăn rất Việt Nam. Kết hợp kiến thức và thực hành cuộc sống là cách trường Me Since 1988 áp dụng theo phương pháp Montessori, giúp học sinh thêm hào hứng trong học tập.