'Mean Girls' và 'The Beekeeper' dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ

Mean Girls và The Beekeeper đang tạo nên sức hút phòng vé. Bộ phim nhạc kịch Mean Girls chỉ tốn 36 triệu USD sản xuất nhưng thu về đến 32 triệu USD ở Bắc Mỹ cuối tuần qua. Ban đầu phim được đặt hàng thực hiện cho Paramount+ chiếu trực tuyến. Tuy nhiên, khi chiếu thử, Mean Girls đã thuyết phục hãng phim phát hành ở rạp.

Mean Girls thu cũng thu về 6,5 triệu USD từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Phim sẽ khởi chiếu vào cuối tuần sau tại Anh và New Zealand, tiếp theo là các nước khác.

Mean Girls dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua VARIETY

Không có gì ngạc nhiên khi 76% người mua vé xem Mean Girls là nữ và 60% dưới 25 tuổi. Họ cho bộ phim điểm "B+" trên CinemaScore.

Samantha Jayne và Arturo Perez Jr. đạo diễn Mean Girls, dựa trên bộ phim năm 2004. Tina Fey quay lại viết kịch bản, mang phong cách Gen Z nhưng vẫn trung thành với bản gốc - kể câu chuyện về Cady Heron (Angourie Rice đóng), Renee Rapp (Regina George), những người trở về Mỹ từ châu Phi.

Trong khi đó, bộ phim hành động The Beekeeper do David Ayer đạo diễn, mở màn ở vị trí thứ 2 với 16,8 triệu USD vào tuần qua và ước tính thu 19,1 triệu USD tính đến hết ngày 15.1. Phim cũng mở màn quốc tế với 20,4 triệu USD doanh thu từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có Việt Nam), nâng tổng doanh thu toàn cầu là 39,1 triệu USD.

Khán giả dễ tiếp nhận The Beekeeper hơn giới phê bình, phim đạt điểm CinemaScore "B+" và 68% trên Rotten Tomatoes. Trong phim, Jason Statham đóng vai chính Adam Clay, một cựu đặc vụ bắt đầu trả hành trình thù sau khi bạn của anh rơi vào một vụ lừa đảo tàn khốc, buộc người này phải tự sát.

Ngôi sao Jason Statham đóng vai chính Adam Clay trong phim The Beekeeper IMDb

David A. Gross, người điều hành Công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, cho biết: "Đây là sự mở đầu mạnh mẽ cho một phim hành động ly kỳ mới". Ông tin rằng The Beekeeper sẽ có sức hút lớn hơn ở nước ngoài bởi đây là "phim hành động ly kỳ và Jason Statham là một ngôi sao hành động đã thành danh trên toàn thế giới".

Phim nhạc kịch Wonka với sự tham gia diễn xuất của Timothée Chalamet trong vai anh thợ làm chocolate lập dị, giành vị trí thứ 3 với 11 triệu USD trong 4 ngày cuối tuần. Bộ phim là một món quà ngọt ngào đối với Warner Bros. cũng như các chủ rạp chiếu phim, với doanh thu 178 triệu USD ở Bắc Mỹ và vượt 500 triệu USD trên toàn cầu trong khi kinh phí sản xuất chỉ 125 triệu USD.

Wonka với sự tham gia diễn xuất của Timothée Chalamet trong vai anh thợ làm sôcôla lập dị IMDb

Paul Dergarabedian, nhà phân tích cấp cao của Comscore, cho biết: "Wonka đánh dấu cột mốc doanh thu phòng vé lớn, củng cố vị thế của Timothee Chalamet như một ngôi sao điện ảnh thực thụ và chứng minh sức mạnh của bộ phim không thuộc thể loại kinh dị, hồi hộp".

Bộ phim hài của Sony Anyone but You tiếp tục leo hạng ở phòng vé, đứng vị trí thứ 4 với 8,5 triệu USD. Phim có kinh phí 25 triệu USD với sự tham gia của Sydney Sweeney và Glen Powell, đã phục hồi tốt sau khi khởi đầu chậm chạp ở Bắc Mỹ. Tính đến nay, phim đã thu 56,4 triệu USD ở Bắc Mỹ và 78 triệu USD trên toàn thế giới.

Phim hoạt hình hài Migration của Universal và Illumination trượt xuống vị trí thứ 5 với 6,1 triệu USD vào cuối tuần, ước tính 8,3 triệu USD tính đến hết ngày 15.1. Bộ phim được phát hành vào dịp Giáng sinh, thu về 87,8 triệu USD ở Bắc Mỹ và 172 triệu USD trên toàn cầu.

The Beekeeper (tên Việt Mật vụ ong) ra rạp Việt Nam từ ngày 12.1, hiện thu về 5,1 tỉ đồng tiền vé, theo Box Office Vietnam.