Meghan khiến Hoàng tử Harry lo lắng vì bắt tay Kris Jenner thực hiện show thực tế?

Nguồn tin cho biết Meghan đã nối lại tình bạn với Kris Jenner trong những tháng gần đây. Dấu hiệu rõ ràng nhất là vào dịp Ngày của mẹ, Nữ công tước xứ Sussex đã gửi cho Kris Jenner một giỏ quà được tuyển chọn từ thương hiệu phong cách sống As Ever của mình. Kris Jenner sau đó đăng tải lời cảm ơn trên mạng xã hội, cho biết bà nhận được bộ quà gồm nến thơm và socola từ Meghan.

Meghan được cho là đang lên kế hoạch hợp tác với Kris Jenner để phát triển một chương trình truyền hình thực tế xoay quanh cuộc sống gia đình và thương hiệu cá nhân Ảnh: AFP

Kế hoạch tiến sâu vào làng giải trí của Meghan khiến Harry e ngại

Động thái này diễn ra sau những đồn đoán về việc cả hai từng xảy ra rạn nứt vì vụ lùm xùm được gọi là "photogate" tại tiệc sinh nhật của Kris Jenner hồi tháng 11.2025. Trong cùng khoảng thời gian, Hoàng tử Harry đang trở về Anh để theo đuổi các vấn đề pháp lý cũng như những nỗ lực hàn gắn quan hệ với gia đình.

Một nguồn tin thân cận với vợ chồng Harry - Meghan chia sẻ: "Harry thực sự cảm thấy bất an khi chứng kiến mối quan hệ này một lần nữa trở nên thân thiết". Người này nói thêm: "Trong lúc Harry đang chủ động tìm cách hàn gắn những rạn nứt kéo dài với gia đình, anh lo ngại việc Meghan xuất hiện quá gần gũi với những nhân vật nổi tiếng của truyền hình thực tế sẽ gửi đi một thông điệp không phù hợp và có thể ảnh hưởng đến những nỗ lực đó".

Nguồn tin tiết lộ việc Meghan chủ động kết nối lại với Kris Jenner là một bước đi được tính toán nhằm củng cố vị thế của cô tại Hollywood. Đồng thời, Meghan được cho là muốn nhờ Kris Jenner hỗ trợ phát triển một chương trình truyền hình thực tế xoay quanh gia đình mình.

Theo RadarOnline, Meghan xem Kris Jenner, người nhiều năm được đánh giá là "kiến trúc sư" đứng sau đế chế truyền thông của gia đình Kardashian, là một đối tác chiến lược trong tương lai có thể giúp mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu cá nhân giữa thị trường truyền hình ngày càng cạnh tranh.

Một nhân vật trong ngành giải trí nhận định: "Meghan tin rằng Kris hiểu rất rõ cách biến sự nổi tiếng thành sức ảnh hưởng lâu dài". Người này nói thêm: "Có niềm tin rằng một chương trình truyền hình thực tế, nếu được thực hiện cẩn trọng, sẽ giúp Meghan thay đổi cách kết nối với khán giả, đồng thời vẫn kiểm soát được câu chuyện và hình ảnh của mình".

Việc hai bên được cho là nối lại quan hệ diễn ra sau những căng thẳng liên quan đến các bức ảnh chụp vợ chồng Harry - Meghan tại tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Kris Jenner. Theo nguồn tin, những hình ảnh này đã bị gỡ bỏ theo đề nghị của cặp đôi hoàng gia vì thời điểm đăng tải trùng với Ngày tưởng niệm tại Anh.

Hoàng tử Harry được cho là muốn tránh xa các dự án mang màu sắc giải trí và truyền hình thực tế để tập trung xây dựng hình ảnh cá nhân Ảnh: AFP

Dù vậy, các nguồn tin cho biết Meghan đã nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Kris Jenner khi nhận thấy bà có vai trò quan trọng trong việc phát triển thương hiệu cá nhân. Một nguồn tin cho biết: "Sự ủng hộ công khai từ một nhân vật như Kris Jenner có sức nặng rất lớn trong giới giải trí và những người có tầm ảnh hưởng. Meghan xem đó là yếu tố cần thiết để duy trì sức hút và mở ra thêm nhiều cơ hội mới".

Trái ngược với Meghan, Hoàng tử Harry được mô tả là khá thận trọng trước việc tham gia sâu hơn vào các dự án liên quan đến người nổi tiếng.

Một nguồn tin cho biết: "Harry cảm thấy thoải mái hơn khi tránh xa ánh đèn sân khấu thay vì tiếp tục bị cuốn vào thế giới đó. Anh rất ý thức về cách công chúng nhìn nhận những mối quan hệ này và cho rằng chúng có thể kéo anh trở lại một hình ảnh không phản ánh con người mà anh muốn hướng tới".

Theo nguồn tin, khác biệt trong cách nhìn nhận về thế giới giải trí cũng phản ánh sự khác biệt ngày càng rõ giữa hai vợ chồng.

Meghan, người khởi nghiệp với vai trò diễn viên trong loạt phim Suits và từng là người mẫu trong chương trình truyền hình Deal or No Deal, được cho là xem danh tiếng như nền tảng để mở rộng hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, ưu tiên của Hoàng tử Harry vẫn là gìn giữ hình ảnh cá nhân và hàn gắn mối quan hệ với Hoàng gia Anh.

Một nguồn tin kết luận: "Meghan luôn khao khát xây dựng điều gì đó thể hiện sự độc lập của bản thân. Theo quan điểm của cô, hợp tác với Kris Jenner là cách để hiện thực hóa tham vọng đó".