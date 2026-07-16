Meghan Markle bất ngờ nhận đề cử Emmy đầu tiên trong sự nghiệp

Meghan Markle vừa bất ngờ nhận được đề cử ở hạng mục Chương trình phong cách sống xuất sắc tại lễ trao giải Daytime Emmy Awards nhờ series nấu ăn With Love, Meghan. Điều đáng nói là chương trình này đã bị Netflix hủy bỏ hồi đầu năm 2026 sau khi không đạt kỳ vọng về lượng người xem và vấp phải nhiều ý kiến chê bai từ giới phê bình.

Nữ công tước xứ Sussex ra mắt mùa đầu tiên của With Love, Meghan trên Netflix vào tháng 3.2025, cùng thời điểm giới thiệu thương hiệu phong cách sống As Ever. Sau đó, chương trình tiếp tục có mùa hai và một tập đặc biệt dành cho dịp Giáng sinh.

With Love, Meghan là chương trình truyền hình đầu tiên Meghan trực tiếp dẫn dắt sau khi rời Hoàng gia Anh và xây dựng hình ảnh doanh nhân trong lĩnh vực phong cách sống Ảnh: AP

Trong loạt chương trình, Meghan chia sẻ các mẹo tiếp khách, hướng dẫn nấu ăn và phong cách sống từ một biệt thự thuê trị giá khoảng 6,7 triệu USD, nằm gần nơi cô và Hoàng tử Harry sinh sống tại Montecito, bang California (Mỹ).

Thất bại trên Netflix nhưng vẫn được Emmy ghi nhận

Ngay từ khi phát sóng, With Love, Meghan không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Theo số liệu do Netflix công bố, chương trình thậm chí không lọt vào danh sách 1.000 nội dung được xem nhiều nhất trên nền tảng này.

Đến tháng 1.2026, Netflix chính thức hủy series sau khi tập đặc biệt Giáng sinh bị nhiều nhà phê bình chỉ trích gay gắt. Dù vậy, ban tổ chức Daytime Emmy vẫn đưa With Love, Meghan vào danh sách đề cử hạng mục Chương trình phong cách sống xuất sắc. Tại hạng mục này, chương trình của Meghan sẽ cạnh tranh với George to the Rescue của đài NBC do George Oliphant dẫn dắt và The Motherhood của kênh Hallmark với người dẫn chương trình Connie Britton.

Đề cử lần này càng gây chú ý bởi gần 8 năm trước, Meghan từng từ chối lời mời tham dự lễ trao giải Emmy tại Los Angeles (Mỹ) không lâu sau khi kết hôn với Hoàng tử Harry và trở thành thành viên Hoàng gia Anh.

Theo nhiều nguồn tin khi đó, quyết định này được xem như dấu mốc khép lại sự nghiệp diễn xuất để bắt đầu cuộc sống mới với vai trò thành viên hoàng gia. Một nguồn tin từng chia sẻ với tờ The Sun rằng ban tổ chức Emmy và đài NBC đã mời Meghan cùng Hoàng tử Harry tham dự buổi lễ, giao lưu với các ngôi sao Hollywood và thậm chí trao một hạng mục giải thưởng.

Trong thời gian tham gia Suits, Meghan từng được đề cử nội bộ cho vai nữ trợ lý pháp lý Rachel Zane ở mùa cuối của loạt phim, nhưng cuối cùng không lọt vào danh sách đề cử chính thức của giải Emmy.

Hợp đồng hàng trăm triệu USD với Netflix

With Love, Meghan được sản xuất theo thỏa thuận hợp tác giữa vợ chồng Harry và Meghan với Netflix sau khi cả hai rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh vào năm 2020. Giá trị hợp đồng được cho là vượt 100 triệu USD.

Trong hai mùa phát sóng, chương trình có sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng như Mindy Kaling, Tan France và Chrissy Teigen. Theo dữ liệu của Netflix, mùa hai của With Love, Meghan chỉ xếp thứ 1.124 về lượng người xem trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12.2025 với khoảng 2 triệu lượt xem.

Nhà phê bình Annabel Fenwick Elliott của Daily Mail từng chấm tập đặc biệt With Love, Meghan: Holiday Celebration 0/5 sao và nhận xét chương trình thiếu sức hút, đồng thời cho rằng Meghan thiếu sự gần gũi và không biết tự pha trò về bản thân để tạo thiện cảm với khán giả.

Đề cử Emmy được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi dành cho Meghan giữa bối cảnh nhiều dự án truyền hình của cô nhận những ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn và khán giả Ảnh: Chụp màn hình show With Love, Meghan

Đến tháng 3.2026, Meghan chấm dứt hợp tác với Netflix trong việc phát triển As Ever, đồng thời trực tiếp điều hành thương hiệu thực phẩm và đồ gia dụng của mình. Theo một số nguồn tin, Nữ công tước xứ Sussex muốn mở rộng thương hiệu trên phạm vi toàn cầu và cho rằng Netflix quá thận trọng trong chiến lược phát triển.

Bên cạnh đề cử Emmy, Meghan cũng chuẩn bị xuất hiện trong chương trình MasterChef Australia với vai trò giám khảo khách mời, vào ngày 26.7 trên kênh Channel 10.