Meghan Markle khiến các ông chủ Netflix 'đứng ngồi không yên'

Theo tiết lộ từ một nguồn tin nội bộ, ban lãnh đạo Netflix hiện đang tỏ ra lo ngại trước làn sóng đánh giá tiêu cực mà chương trình này nhận được. Dù Meghan Markle từng hào hứng công bố sẽ có mùa 2 của chương trình, song điều này không đồng nghĩa với việc thỏa thuận trị giá 100 triệu USD giữa gia đình nhà Sussex và nền tảng phát trực tuyến Netflix được gia hạn.

Con đường quay trở lại làng giải trí của Meghan Markle có vẻ không dễ dàng bởi cô không được công chúng đón nhận như dự đoán ẢNH: NETFLIX

Một nguồn tin từ bộ phận thương mại của Netflix chia sẻ với MailOnline rằng, những phản hồi tiêu cực hiện tại đang khiến ban lãnh đạo của nền tảng này "đặc biệt lo lắng". Điều này càng đáng chú ý khi Netflix chính là đối tác trực tiếp trong thương hiệu phong cách sống As Ever do Meghan Markle sáng lập.

With Love, Meghan là series do chính Meghan Markle sản xuất, tái định nghĩa thể loại chương trình phong cách sống. Chương trình kết hợp giữa những hướng dẫn thực tế, các cuộc trò chuyện thân mật cùng bạn bè cũ và mới. Meghan Markle chia sẻ những bí quyết cá nhân, ưu tiên sự vui vẻ thay vì sự hoàn hảo và nhấn mạnh việc tạo ra vẻ đẹp từ những điều giản dị. Cô cùng khách mời thực hiện các hoạt động từ nấu ăn đến làm vườn, truyền cảm hứng cho khách mời tham gia.

Nguồn tin này giải thích thêm: "Họ đã quay hai mùa phim cùng lúc, vì thế trên lý thuyết, đó không hẳn là mùa hai mà là một phần tiếp nối đã được hoàn thành sẵn từ trước. Việc phát sóng sau giúp Netflix có thời gian chỉnh sửa theo phản hồi từ báo chí và khán giả. Đây là chiến lược thông minh và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, hợp đồng tổng thể thì chưa được gia hạn".

Thực tế, các giám đốc điều hành của Netflix hiện đang "đứng ngồi không yên" về những phản hồi tiêu cực dành cho chương trình, nhất là khi họ là đối tác thương mại trong thương hiệu As Ever, dự kiến sẽ sớm ra mắt tại các cửa hàng vật lý mới của Netflix.

Netflix sẽ tốn một khoản tiền lớn vì trở thành đối tác thương mại với Meghan Markle ẢNH: NETFLIX

Nguồn tin tiết lộ: "Các tạp chí uy tín như The Hollywood Reporter và Variety không đánh giá cao chương trình này. Lãnh đạo Netflix thực sự lo lắng bởi họ đã đầu tư khá nhiều cho dòng sản phẩm liên quan. Hiện tại họ chưa biết nên triển khai chiến dịch thế nào và vào thời điểm nào".

Được biết, Netflix đã lên kế hoạch dành không gian tại 2 cửa hàng vật lý mới để trưng bày và kinh doanh các sản phẩm thuộc thương hiệu As Ever. Đầu tuần này, Meghan Markle đã chính thức ra mắt As Ever, thương hiệu phong cách sống chuyên cung cấp những sản phẩm thiết yếu cao cấp, được cô trực tiếp phát triển trong hơn một năm qua, lấy cảm hứng từ kinh nghiệm làm bếp và tổ chức sự kiện tại gia đình.