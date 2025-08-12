Mena Gourmet nhận giải 'Dấu ấn thương hiệu Việt truyền cảm hứng'

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình lan tỏa thương hiệu tiên phong kiến tạo không gian Lifestyle Market, nơi vừa tiện lợi cho khách hàng, vừa trải nghiệm điểm đến văn hóa.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc vận hành Mena Gourmet, chia sẻ triết lý dẫn dắt thương hiệu không chỉ là bán sản phẩm, mà là lan tỏa phong cách sống chất lượng và có trách nhiệm.

Giải thưởng "Dấu ấn thương hiệu Việt truyền cảm hứng" tôn vinh bản lĩnh sáng tạo, nội lực và tinh thần tử tế của doanh nghiệp Việt

Thương hiệu Mena Gourmet được xây dựng từ sự tử tế, hiểu biết văn hóa, để chạm được vào cảm xúc và thay đổi tích cực trong cộng đồng. Đơn cử, Mena Gourmet đã hợp tác phát triển giá trị cho di sản nông nghiệp với lịch sử hơn 2 thế kỷ - Vải tổ Thanh Hà, nông sản đồng bào Tây Giang, nhằm thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Mena Gourmet còn đặt mục tiêu đưa sản phẩm Việt Nam, đặc biệt là OCOP, ra thế giới với việc hợp tác với các tập đoàn lớn như Đồng Tâm, KIDO, MM Mega Market...