Menas Group đẩy mạnh hàng xa xỉ phẩm vào chuỗi bán lẻ

Ngày 29.12.2025, Menas Group chính thức khai trương đồng thời hai điểm bán lẻ mới gồm Mena Cosmetics & Perfumes và TWG Tea tại tầng 1 Menas Mall Saigon Airport. Đây là hoạt động mở rộng hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp này trong lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa và thực phẩm cao cấp.

Theo Menas Group, cửa hàng Mena Cosmetics & Perfumes tại trung tâm thương mại Menas Mall (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM) được triển khai theo mô hình pop-up, tập trung vào các dòng mỹ phẩm, nước hoa và sản phẩm chăm sóc cá nhân cao cấp. Không gian trưng bày được thiết kế tách biệt với khu siêu thị Mena Gourmet, nhằm phục vụ nhóm khách hàng có nhu cầu mua sắm các sản phẩm cao cấp trong khu vực sân bay và lân cận.

Menas Group đưa mỹ phẩm, nước hoa và trà cao cấp vào hệ thống bán lẻ

Danh mục sản phẩm tại đây gồm nhiều thương hiệu quốc tế như Gucci, Burberry, Chloé, Dolce & Gabbana, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Montblanc, Jimmy Choo, Marc Jacobs, Hugo Boss, cùng các thương hiệu mỹ phẩm quen thuộc như Lancôme, Kiehl's, Shu Uemura, The History of Whoo, Su:m37, Ohui, Clio và M.O.I. Đáng chú ý, cửa hàng có phân phối dòng nước hoa D&G Velvet Collection thuộc nhóm nước hoa niche.

Cùng thời điểm, thương hiệu trà cao cấp TWG Tea đến từ Singapore cũng chính thức có mặt tại Menas Mall Saigon Airport. Không gian TWG Tea tại đây giới thiệu bộ sưu tập hơn 1.000 loại trà, bao gồm các dòng trà đơn vùng trồng và trà pha trộn đặc trưng của thương hiệu. Ngoài sản phẩm trà đóng gói, khu vực này còn phục vụ trải nghiệm thưởng trà tại chỗ cho khách mua sắm và làm việc trong tòa nhà.

Hơn 1.000 loại trà cao cấp được giới thiệu và bày bán

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Menas Group, cho biết việc mở rộng các điểm bán mỹ phẩm, nước hoa và trà cao cấp nằm trong chiến lược phát triển chuỗi bán lẻ phong cách sống của doanh nghiệp. Theo ông Quỳnh, Mena Cosmetics & Perfumes không chỉ được triển khai trong hệ thống siêu thị Mena Gourmet mà còn được mở rộng ra các mô hình cửa hàng riêng biệt tại những vị trí mới.

Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở 50 siêu thị tại TP.HCM và 100 điểm bán trên toàn quốc với định hướng cung cấp thực phẩm và hàng tiêu dùng nhập khẩu. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp này dự kiến mở thêm các điểm bán Mena Cosmetics & Perfumes tại nhiều khu vực khác ở TP.HCM như Nguyễn Thị Thập, Võ Văn Ngân, Trần Não, Phan Đăng Lưu và dự án Saigon Marina IFC.