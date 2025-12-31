Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Menas Group đẩy mạnh hàng xa xỉ phẩm vào chuỗi bán lẻ

Phương Nam
Phương Nam
31/12/2025 14:37 GMT+7

Cuối năm 2025, Menas Group khai trương đồng thời Mena Cosmetics & Perfumes và TWG Tea tại Menas Mall Saigon Airport, mở rộng danh mục hàng xa xỉ trong hệ thống bán lẻ phong cách sống.

Ngày 29.12.2025, Menas Group chính thức khai trương đồng thời hai điểm bán lẻ mới gồm Mena Cosmetics & Perfumes và TWG Tea tại tầng 1 Menas Mall Saigon Airport. Đây là hoạt động mở rộng hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp này trong lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa và thực phẩm cao cấp.

Theo Menas Group, cửa hàng Mena Cosmetics & Perfumes tại trung tâm thương mại Menas Mall (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM) được triển khai theo mô hình pop-up, tập trung vào các dòng mỹ phẩm, nước hoa và sản phẩm chăm sóc cá nhân cao cấp. Không gian trưng bày được thiết kế tách biệt với khu siêu thị Mena Gourmet, nhằm phục vụ nhóm khách hàng có nhu cầu mua sắm các sản phẩm cao cấp trong khu vực sân bay và lân cận.

Menas Group đẩy mạnh hàng xa xỉ phẩm vào chuỗi bán lẻ- Ảnh 1.

Menas Group đưa mỹ phẩm, nước hoa và trà cao cấp vào hệ thống bán lẻ

Danh mục sản phẩm tại đây gồm nhiều thương hiệu quốc tế như Gucci, Burberry, Chloé, Dolce & Gabbana, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Montblanc, Jimmy Choo, Marc Jacobs, Hugo Boss, cùng các thương hiệu mỹ phẩm quen thuộc như Lancôme, Kiehl's, Shu Uemura, The History of Whoo, Su:m37, Ohui, Clio và M.O.I. Đáng chú ý, cửa hàng có phân phối dòng nước hoa D&G Velvet Collection thuộc nhóm nước hoa niche.

Cùng thời điểm, thương hiệu trà cao cấp TWG Tea đến từ Singapore cũng chính thức có mặt tại Menas Mall Saigon Airport. Không gian TWG Tea tại đây giới thiệu bộ sưu tập hơn 1.000 loại trà, bao gồm các dòng trà đơn vùng trồng và trà pha trộn đặc trưng của thương hiệu. Ngoài sản phẩm trà đóng gói, khu vực này còn phục vụ trải nghiệm thưởng trà tại chỗ cho khách mua sắm và làm việc trong tòa nhà.

Menas Group đẩy mạnh hàng xa xỉ phẩm vào chuỗi bán lẻ- Ảnh 2.

Hơn 1.000 loại trà cao cấp được giới thiệu và bày bán

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Menas Group, cho biết việc mở rộng các điểm bán mỹ phẩm, nước hoa và trà cao cấp nằm trong chiến lược phát triển chuỗi bán lẻ phong cách sống của doanh nghiệp. Theo ông Quỳnh, Mena Cosmetics & Perfumes không chỉ được triển khai trong hệ thống siêu thị Mena Gourmet mà còn được mở rộng ra các mô hình cửa hàng riêng biệt tại những vị trí mới.

Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở 50 siêu thị tại TP.HCM và 100 điểm bán trên toàn quốc với định hướng cung cấp thực phẩm và hàng tiêu dùng nhập khẩu. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp này dự kiến mở thêm các điểm bán Mena Cosmetics & Perfumes tại nhiều khu vực khác ở TP.HCM như Nguyễn Thị Thập, Võ Văn Ngân, Trần Não, Phan Đăng Lưu và dự án Saigon Marina IFC.

Tin liên quan

Sức mạnh nội dung dẫn lối chuyển đổi trong chiến dịch ra mắt sản phẩm trực tuyến

Sức mạnh nội dung dẫn lối chuyển đổi trong chiến dịch ra mắt sản phẩm trực tuyến

Dù chỉ mới ra mắt gần bốn tháng, Shopee Debut đã nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều thương hiệu nhờ hệ sinh thái nội dung đa dạng, hỗ trợ tăng trưởng hiệu quả cho các chiến dịch ra mắt sản phẩm trực tuyến. Mô hình này thu hút ngày càng nhiều ngành hàng tham gia, từ bách hóa, điện tử đến các thương hiệu cao cấp.

Trang sức kim cương không còn 'khó với'

Thương hiệu gia dụng Việt tìm động lực tăng trưởng mới trên Shopee Mall

Khám phá thêm chủ đề

Menas Group Menas Mall Siêu thị Mena Gourmet
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận