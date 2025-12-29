Sức mạnh nội dung dẫn lối chuyển đổi trong chiến dịch ra mắt sản phẩm trực tuyến

Bước sang tháng 12, Shopee Debut tiếp tục được nhiều thương hiệu lớn "chọn mặt gửi vàng". Song song đó, sàn cũng đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái nội dung và mạng lưới tiếp thị liên kết nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông và tối ưu tỷ lệ chuyển đổi cho các chiến dịch ra mắt sản phẩm mới độc quyền trên nền tảng TMĐT.

Shopee Debut đầu tư mạnh mẽ vào các phiên livestream và video trong tháng 12

Kích hoạt nhu cầu mùa vụ, tạo lợi thế khác biệt trong cuộc đua tiêu dùng online

Theo nghiên cứu "Người Việt Nam chuẩn bị cho Tết 2026" của Insight Asia, 63% người tiêu dùng ưu tiên mua sắm Tết qua các sàn thương mại điện tử. Khi thị trường bước vào mùa cao điểm với nhiều sản phẩm mới ra mắt, việc giúp "tân binh" của thương hiệu nổi bật trở thành bài toán lớn, đặc biệt ở các ngành hàng cạnh tranh cao như bách hóa và điện tử.

Shopee Debut hỗ trợ thương hiệu giải bài toán này thông qua hệ sinh thái nội dung gồm livestream giới thiệu sản phẩm và video review chất lượng, giúp gia tăng khả năng tiếp cận và tạo khác biệt. Nhận thấy tiềm năng của mô hình, Kinh Đô đã hợp tác cùng Shopee Debut, trở thành một trong những nhãn hàng bách hóa tiên phong ra mắt sản phẩm Tết độc quyền trên sàn.

Kinh Đô đã triển khai tổng cộng 60 phiên livestream với sự góp mặt của hơn 50 nhà sáng tạo nội dung

Đại diện của Kinh Đô chia sẻ: "Việc mở bán sớm từ tháng 12 không chỉ giúp chúng tôi thăm dò nhu cầu thị trường, mà còn tận dụng được lượng truy cập lớn từ nền tảng để tạo đà truyền thông mạnh mẽ trước mùa Tết cao điểm".

Kết quả, hộp quà Kinh Đô Tết "Lộc Vinh Hoa" vươn lên vị trí thứ tư trong nhóm sản phẩm bán chạy nhất gian hàng Shopee Mall của thương hiệu trong tháng 12. Đáng chú ý, các phiên livestream và video thực hiện cùng Shopee Debut thu về hơn 161 triệu lượt xem, đóng góp tới 91% GMV toàn chiến dịch và trở thành kênh mang lại hiệu quả cao nhất.

Cùng thời điểm, HONOR ra mắt dòng điện thoại HONOR X9d trên Shopee Debut với loạt livestream và video review có sự tham gia của Debut Master và các KOL mảng công nghệ. Nhờ đó, HONOR X9d nhanh chóng trở thành sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu trong tháng 12, trong đó nội dung hợp tác với Shopee Debut đóng góp 70% GMV chiến dịch.

Đại diện của HONOR nhận định: "Livestream hiện là một trong những hình thức nội dung hiệu quả nhất để giới thiệu sản phẩm mới. Các phiên livestream của Shopee Debut thu hút hàng triệu lượt xem. Đồng thời, sự tham gia của các gương mặt uy tín trong cộng đồng công nghệ cũng giúp gia tăng độ tin cậy cho sản phẩm, từ đó thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi mua hàng thành công".

Người dùng đã có cơ hội xem trực tiếp, tìm hiểu về tính năng cũng như mua sản phẩm mới của HONOR với mức giá ưu đãi trên Shopee Debut

Xây dựng trải nghiệm mua sắm cao cấp, chuyển đổi niềm tin thành doanh thu

Không chỉ tập trung vào các ngành hàng phổ thông, Shopee Debut còn thu hút nhiều thương hiệu cao cấp. Với phân khúc này, rào cản lớn của mua sắm trực tuyến không chỉ nằm ở yếu tố "chính hãng", mà còn ở việc thuyết phục người tiêu dùng sẵn sàng trải nghiệm sản phẩm mới có giá trị cao.

Do đó, bên cạnh gian hàng chính hãng trên Shopee Premium, nhiều thương hiệu cao cấp kết hợp cùng Shopee Debut để xây dựng nội dung chuyên sâu và hợp tác với các KOL uy tín, phù hợp với định vị thương hiệu nhằm truyền tải trọn vẹn giá trị sản phẩm và củng cố niềm tin người dùng.

Với Obagi, nội dung đóng vai trò như một "cầu nối" chuyên môn với khách hàng. Trong tháng 12, thương hiệu triển khai chuỗi 10 ngày livestream tư vấn với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia và KOL trong lĩnh vực làm đẹp, đồng thời sản xuất hơn 500 video nội dung dành riêng cho Shopee. Các hoạt động này ghi nhận hơn 116 triệu lượt xem và đóng góp 88% GMV toàn chiến dịch.

Trong lần ra mắt sản phẩm trên Shopee Debut vừa rồi, Obagi ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt về doanh thu và lượng đơn hàng

Với Puig Group, ba thương hiệu Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera và Rabanne ghi nhận tổng cộng 240 triệu lượt xem livestream và video trên Shopee Debut. Riêng Jean Paul Gaultier đạt 101% mức GMV kỳ vọng chỉ sau 14 ngày, cho thấy hiệu quả chuyển đổi rõ rệt của mô hình ra mắt trực tuyến đối với phân khúc cao cấp.

Shopee Debut giúp Puig Group tiếp cận đúng nhóm khách hàng cao cấp và sẵn sàng khám phá sản phẩm mới

Bên cạnh nội dung, Shopee Debut còn hỗ trợ thương hiệu thông qua ưu tiên hiển thị trên các trang chiến dịch, quảng bá đa kênh và voucher độc quyền. Đại diện Obagi nhận định: "Shopee Debut là một sân chơi được xây dựng bài bản, giúp cho thương hiệu ra mắt sản phẩm mới trong một hệ sinh thái tập trung, nơi các yếu tố như nội dung, hiển thị và truyền thông được tối ưu đồng thời".