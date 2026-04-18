Mệnh lệnh từ Nghị quyết 57 và khát vọng làm chủ 'trái tim' AI

Ngày 17.4, ngày cuối cùng làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đoàn đại biểu Việt Nam trong chuyến "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026" đã đi khảo sát Đại học Bắc Kinh, khảo sát Đại học Nhân dân Trung Quốc, tham quan Trung tâm giao lưu văn hóa KH-CN Thanh thiếu niên Tống Khánh Linh, tham quan Bảo tàng lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm việc với Báo Thanh Niên Trung Quốc… và tham gia hội nghị giao lưu, chia sẻ chuyến đi nghiên cứu thực tế với chủ đề "Thanh niên thời đại mới dấn thân, đảm đương trách nhiệm trong hành trình hiện đại hóa".

N HỮNG "LÁ CHẮN XANH" VÌ CỘNG ĐỒNG

Phát biểu tại hội nghị, chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, cho hay với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên", tuổi trẻ tỉnh Khánh Hòa đã để lại dấu ấn đậm nét qua những công trình, phần việc thiết thực. Trong đó, chị kể lại trận lụt lịch sử cuối năm 2025, hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện dầm mình trong dòng nước để hỗ trợ người dân đã trở thành biểu tượng của sự sẻ chia.

Các đội hình xung kích đã không quản ngại khó khăn, trực tiếp giúp dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường tại các "điểm nóng" là trường học và cơ sở y tế. Đáng chú ý, mô hình "Phiên chợ rau 0 đồng" đã cùng đơn vị phối hợp cung cấp hàng nghìn suất cơm miễn phí và rau xanh, kịp thời ấm lòng bà con vùng rốn lũ, minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái của thế hệ trẻ.

Đứng trước làn sóng công nghệ, Đoàn thanh niên tỉnh đã tạo nên đột phá với chiến dịch gắn hoạt động tình nguyện với chuyển đổi số. Mô hình "Hành trình bình dân học vụ số" đã trở thành cầu nối đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với nhân dân.

Chị Ngân cho hay, chỉ tính riêng 2 tháng cao điểm (7 và 8.2025), toàn tỉnh đã huy động gần 6.000 lượt tình nguyện viên, thành lập 65 đội hình chuyên sâu. Kết quả, hơn 157.000 lượt người dân đã được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính trên nền tảng số. Đây không chỉ là con số về mặt kỹ thuật mà còn là nỗ lực thay đổi tư duy và thói quen sinh hoạt cho cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Khát vọng của thanh niên Khánh Hòa còn vươn xa hơn qua việc đảm nhận nòng cốt Đề án "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh". Dự án này không chỉ lan tỏa phong trào học ngoại ngữ trong cộng đồng mà còn xuất sắc nhận được các giải thưởng danh giá cả trong nước lẫn quốc tế nhờ tác động bền vững cho xã hội.

Gần đây nhất, tại Giải vô địch quốc gia marathon Báo Tiền Phong 2026, 1.200 đoàn viên đã tham gia chạy, hướng dẫn vận động viên và truyền thông quảng bá hình ảnh quê hương. Những hành động này không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp của thanh niên Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Thông qua các diễn đàn giao lưu, đại diện cho tuổi trẻ Khánh Hòa, chị Ngân bày tỏ mong muốn được kết nối, học hỏi kinh nghiệm từ thanh niên các nước, đặc biệt là Trung Quốc, để cùng xây dựng những mô hình tình nguyện sáng tạo, đóng góp vào sự hưng thịnh của quốc gia.

N GHỊ QUYẾT 57, KIM CHỈ NAM THÚC ĐẨY KHÁT VỌNG THANH NIÊN V IỆT

Anh Phạm Minh Hiếu, chuyên viên Phát triển văn hóa doanh nghiệp (Công ty CP Beat Việt Nam), đại diện giới trẻ Việt Nam, khẳng định Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị là một cột mốc bước ngoặt. Dưới sự định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, KH-CN và đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực chính để Việt Nam vươn mình. Đối với thế hệ trẻ, đây không chỉ là văn bản chiến lược mà còn là "mệnh lệnh hành động" thúc đẩy khát vọng hiện đại hóa toàn diện.

Anh Hiếu cho hay, thay vì hài lòng với vai trò người tiêu dùng các nền tảng ngoại nhập, thanh niên Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tự cường thông qua AI. AI giờ đây được nhìn nhận như "hệ điều hành" của nền kinh tế số. Hai nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là: chủ động sở hữu tri thức thông qua các mô hình AI am hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc và làm chủ thuật toán - nơi được coi là "trái tim" của công nghệ. Đây không chỉ là bài toán tăng trưởng mà còn là vấn đề bảo vệ chủ quyền số quốc gia trong bối cảnh mới.

Theo anh Hiếu, tinh thần đổi mới sáng tạo đang được giới trẻ cụ thể hóa vào mọi ngóc ngách của đời sống. Anh cho rằng thanh niên là lực lượng nòng cốt xây dựng chính quyền số. Những trợ lý ảo AI đang giúp các cơ quan nhà nước xử lý hàng triệu hồ sơ, giảm bớt thủ tục rườm rà, đưa chính quyền đến gần người dân hơn. Cạnh đó, việc ứng dụng AI vào thị giác máy tính và robot tự hành đang thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang lao động công nghệ cao, tối ưu hóa năng suất lao động.

Nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc trong y tế, giao thông và nông nghiệp thông minh, anh Hiếu đánh giá đó là bài học vô giá. Tuổi trẻ Việt Nam mong muốn thắt chặt tình hữu nghị, học hỏi và phối hợp triển khai các mô hình thực tiễn này.

Anh Hiếu khẳng định, với hành trang là tinh thần Nghị quyết 57 và công cụ sắc bén AI, thế hệ trẻ cam kết sẽ là lực lượng tiên phong xóa bỏ rào cản, chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới nhằm phục vụ nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Hành trình hiện đại hóa không có đích đến cuối cùng, mà là sự tự hoàn thiện không ngừng nghỉ của một thế hệ trẻ đầy trách nhiệm.

Với vai trò là một nghiên cứu sinh y học, anh Đặng Duệ Dật, sinh viên chương trình đào tạo tiến sĩ 8 năm (khóa 2019) tại Khoa Y học Lâm sàng I (Đại học Bắc Kinh), cho biết đang tìm kiếm những giải pháp y tế mới, đặc biệt là tập trung nghiên cứu hơn 100 loại bệnh hiếm gặp nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách tối ưu nhất.

Nhấn mạnh về chủ đề "Không quên nguyện ước ban đầu" của Hành trình đỏ năm nay, anh Đặng Duệ Dật cho rằng lý tưởng của thế hệ trẻ hôm nay là không ngừng nỗ lực xây dựng đất nước phát triển mạnh mẽ, vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung. Đối với anh, sự kính trọng dành cho các thế hệ đi trước phải được chuyển hóa thành động lực phấn đấu cụ thể trong công việc chuyên môn. Từ đó, anh kêu gọi thanh niên cùng nhau giữ gìn tinh thần dấn thân, không quên tâm thế phụng sự con người để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và vững mạnh hơn. Anh Đặng Duệ Dật tin rằng việc phát huy sức trẻ và tinh thần dân tộc chính là chìa khóa để xây dựng đất nước với tầm nhìn quốc tế rộng mở.