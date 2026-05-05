Công nghệ Thủ thuật

Menu ẩn trên router hé lộ thiết bị đang 'ngốn' băng thông Wi-Fi

Phong Đỗ
05/05/2026 16:38 GMT+7

Truy tìm kẻ giấu mặt đang 'bóp nghẹt' Wi-Fi nhà bạn bằng 'menu bí mật' trên router.

Đừng vội gọi điện phàn nàn nhà mạng khi thấy kết nối Wi-Fi chậm chạp bất thường. Rất có thể, thủ phạm không nằm ở đường truyền mà đang ẩn náu ngay trong chính ngôi nhà của bạn, và chiếc router có thể chỉ rõ cho bạn biết điều đó.

Trên router Wi-Fi có một biểu đồ giám sát băng thông

Bạn đã bao giờ rơi vào cảnh kết nối mạng đang chạy phăng phăng bỗng dưng 'khựng' lại đúng lúc đang xem phim cao trào hay leo rank căng thẳng? Thay vì ngồi đoán mò hay khởi động lại router một cách vô vọng, hãy truy cập vào mục Giám sát lưu lượng (Traffic Monitor). Đây chính là menu ít người để ý có khả năng hiển thị mọi luồng dữ liệu đang 'chảy' trong hệ thống mạng nhà bạn.

Biểu đồ này sẽ chỉ đích danh thiết bị nào đang 'ngốn' sạch băng thông. Đó có thể là chiếc laptop cũ đang âm thầm tải bản cập nhật Windows nặng hàng chục GB, hay chiếc máy chơi game đang tự động tải dữ liệu ngầm mà bạn không biết.

Nhưng các chuyên gia công nghệ nhận định rằng, nhìn vào biểu đồ thôi là chưa đủ, người dùng cũng nên đặt câu hỏi: "Điều gì đang thay đổi?". Một biểu đồ tăng vọt không phải lúc nào cũng là xấu, nhưng nếu nó xuất hiện đúng lúc kết nối mạng của bạn chập chờn, đó chính là bằng chứng để xử lý thiết bị đang gây nghẽn.

Việc biết được thông tin trên router không chỉ giúp bạn giải tỏa ức chế mà còn giúp tối ưu hóa cuộc sống số. Thay vì tốn tiền nâng cấp gói cước đắt đỏ một cách vô ích, đôi khi tất cả những gì bạn cần làm chỉ là hẹn giờ cập nhật cho các thiết bị vào lúc nửa đêm hoặc ưu tiên cắm dây LAN cho những máy tiêu tốn nhiều dữ liệu nhất.

Cách truy cập menu bí mật của router

Tùy vào dòng thiết bị, tính năng này có thể nằm trong ứng dụng quản lý trên điện thoại hoặc trang quản trị trình duyệt dưới các tên gọi như Activity (Hoạt động), Bandwidth Monitor (Giám sát băng thông) hoặc Statistics (Thống kê). Nếu bạn đang dùng router giá rẻ hoặc hàng tặng kèm của nhà mạng, tính năng này có thể bị hạn chế, nhưng đối với các dòng router tầm trung và cao cấp, đây được coi là tính năng hữu ích để quản lý Wi-Fi.

