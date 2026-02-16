Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Mẹo bảo quản bánh chưng ngon sau tết, cách làm đơn giản không phải ai cũng biết

Dương Lan
Dương Lan
16/02/2026 11:00 GMT+7

Nếu không biết cách bảo quản, bánh chưng dễ bị mốc hoặc khô cứng gây lãng phí. Với vài mẹo đơn giản, bánh chưng có thể giữ được hương vị thơm ngon thêm nhiều ngày sau tết.

Chị Trang Ruby (ở Hà Nội) chia sẻ bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu ngày tết. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi đau đầu về cách bảo quản bánh chưng sau tết nếu còn dư. Nếu thời tiết nắng nhiều, nhiệt độ phòng cao, bánh chưng, bánh tét nhanh bị thiu và dễ mốc hơn.

Để kéo dài thời gian sử dụng, bánh chưng nên được bảo quản trong tủ lạnh, tốt nhất nên để ngăn đông. Dù việc hâm nóng lại bánh sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng ưu điểm của cách này là giúp bánh giữ được chất lượng trong thời gian dài, có thể dùng dần suốt cả tháng mà không lo bị ôi thiu hay hỏng.

Mẹo bảo quản bánh chưng ngon sau tết, cách làm đơn giản không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

Chị Trang Ruby chia bánh thành từng phần nhỏ và bọc màng bọc thực phẩm

ẢNH: NVCC

Chị Trang Ruby cắt từng miếng nhỏ và bọc màng bọc thực phẩm sau đó đem cấp đông trong tủ lạnh. Nếu để nguyên chiếc, khi rã đông sẽ lâu, bị sượng và gạo bị sống lại. Mỗi lần ăn chị lấy vừa đủ khẩu phần, rã đông ở nhiệt độ thường hoặc vào lò vi sóng hay hấp cho bánh nóng lại hoặc đem chiên giòn.

Mẹo bảo quản bánh chưng ngon sau tết, cách làm đơn giản không phải ai cũng biết - Ảnh 2.

Cách làm của chị Trang Ruby bảo quản bánh được lâu

ẢNH: NVCC

Ngoài ra có thể bảo quản bánh chưng bằng cách hút chân không. Nếu cách bảo quản bánh chưng để ngoài nhiệt độ phòng thông thường để được 7 - 10 ngày, khi hút chân không từng chiếc bánh, thời gian bảo quản có thể lên đến 12 - 15 ngày. Bánh sau khi hút chân không có thể để ngoài điều kiện thường hoặc cất trong tủ lạnh đều được.

"Nếu mọi người làm cách này nên dùng màng bọc PE, tránh lấy bánh ra rã đông nhiều lần sẽ khiến bánh mất đi độ ngon. Nên kiểm tra bánh thường xuyên vì thời gian bảo quản bánh chưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại gạo, cách gói và dùng dây lạt hoặc dao sạch để cắt bánh. Bánh muốn bảo quản được lâu không bị gạo sống lại nên luộc chín thật kĩ, vớt ra để ráo nước ít nhất 1 ngày", chị Trang Ruby nói.

Mẹo bảo quản bánh chưng ngon sau tết, cách làm đơn giản không phải ai cũng biết - Ảnh 3.

Chị Tân cắt bánh và cho vào hộp nhựa cho vào ngăn đông tủ lạnh

ẢNH: NVCC

Chị Tân Lê (ở Hà Nội) chia sẻ cách trữ bánh chưng để ăn dần cả tháng mà bánh vẫn giữ được độ ngon. Bánh được cấp đông ngay sau tết, khi ăn chỉ cần lấy ra rán trực tiếp, không cần rã đông. Những ngày đầu nhìn bánh chưng còn thấy ngán, nhưng từ ngày rằm tháng giêng trở đi, bánh chưng rán lại trở thành "món tủ" của gia đình, càng ăn càng thấy ngon, có bao nhiêu cũng hết.

Mẹo bảo quản bánh chưng ngon sau tết, cách làm đơn giản không phải ai cũng biết - Ảnh 4.

Cách làm của chị Tân bảo quản bánh chưng được lâu

ẢNH: NVCC

"Nếu không trữ đông sớm, chỉ sau vài ngày bánh chưng rất dễ bị mốc, hỏng, gây lãng phí. Cách làm của tôi khá đơn giản: cắt bánh thành từng miếng vừa ăn, xếp vào hộp hoặc bọc kín rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh. Mọi người lưu ý không nên cấp đông nguyên chiếc vì khi cần sử dụng sẽ rất khó cắt, bánh rán cũng không ngon bằng cắt sẵn từng phần", chị Tân nói.

Giữ bánh chưng ngon sau tết không quá cầu kỳ, quan trọng là bảo quản đúng cách và kịp thời. Chỉ với vài thao tác đơn giản, nhiều gia đình có thể thưởng thức bánh chưng suốt cả tháng mà không lo hỏng, mốc.

Tin liên quan

Bí quyết nấu bánh chưng, bánh tét: Vừa ngon vừa đẹp mắt cho ngày tết

Bí quyết nấu bánh chưng, bánh tét: Vừa ngon vừa đẹp mắt cho ngày tết

Nhiều người thắc mắc về bí quyết làm bánh chưng, bánh tét ngon vào ngày tết truyền thống. Không ít chị em nội trợ đã bật mí điều này đi kèm với hình ảnh những chiếc bánh được gói đẹp mắt.

Người Công giáo ở TP.HCM cùng nhau gói bánh chưng, không khí tết tràn ngập nhà thờ

Đỏ lửa xuyên đêm gói bánh chưng với 1,8 tấn nếp, 400 kg thịt tặng vùng lũ

Khám phá thêm chủ đề

Bánh chưng bảo quản bánh chưng bánh chưng dịp tết Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận