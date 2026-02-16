Mẹo bảo quản bánh chưng ngon sau tết, cách làm đơn giản không phải ai cũng biết

Chị Trang Ruby (ở Hà Nội) chia sẻ bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu ngày tết. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi đau đầu về cách bảo quản bánh chưng sau tết nếu còn dư. Nếu thời tiết nắng nhiều, nhiệt độ phòng cao, bánh chưng, bánh tét nhanh bị thiu và dễ mốc hơn.



Để kéo dài thời gian sử dụng, bánh chưng nên được bảo quản trong tủ lạnh, tốt nhất nên để ngăn đông. Dù việc hâm nóng lại bánh sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng ưu điểm của cách này là giúp bánh giữ được chất lượng trong thời gian dài, có thể dùng dần suốt cả tháng mà không lo bị ôi thiu hay hỏng.

Chị Trang Ruby chia bánh thành từng phần nhỏ và bọc màng bọc thực phẩm ẢNH: NVCC

Chị Trang Ruby cắt từng miếng nhỏ và bọc màng bọc thực phẩm sau đó đem cấp đông trong tủ lạnh. Nếu để nguyên chiếc, khi rã đông sẽ lâu, bị sượng và gạo bị sống lại. Mỗi lần ăn chị lấy vừa đủ khẩu phần, rã đông ở nhiệt độ thường hoặc vào lò vi sóng hay hấp cho bánh nóng lại hoặc đem chiên giòn.

Cách làm của chị Trang Ruby bảo quản bánh được lâu ẢNH: NVCC

Ngoài ra có thể bảo quản bánh chưng bằng cách hút chân không. Nếu cách bảo quản bánh chưng để ngoài nhiệt độ phòng thông thường để được 7 - 10 ngày, khi hút chân không từng chiếc bánh, thời gian bảo quản có thể lên đến 12 - 15 ngày. Bánh sau khi hút chân không có thể để ngoài điều kiện thường hoặc cất trong tủ lạnh đều được.

"Nếu mọi người làm cách này nên dùng màng bọc PE, tránh lấy bánh ra rã đông nhiều lần sẽ khiến bánh mất đi độ ngon. Nên kiểm tra bánh thường xuyên vì thời gian bảo quản bánh chưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại gạo, cách gói và dùng dây lạt hoặc dao sạch để cắt bánh. Bánh muốn bảo quản được lâu không bị gạo sống lại nên luộc chín thật kĩ, vớt ra để ráo nước ít nhất 1 ngày", chị Trang Ruby nói.

Chị Tân cắt bánh và cho vào hộp nhựa cho vào ngăn đông tủ lạnh ẢNH: NVCC

Chị Tân Lê (ở Hà Nội) chia sẻ cách trữ bánh chưng để ăn dần cả tháng mà bánh vẫn giữ được độ ngon. Bánh được cấp đông ngay sau tết, khi ăn chỉ cần lấy ra rán trực tiếp, không cần rã đông. Những ngày đầu nhìn bánh chưng còn thấy ngán, nhưng từ ngày rằm tháng giêng trở đi, bánh chưng rán lại trở thành "món tủ" của gia đình, càng ăn càng thấy ngon, có bao nhiêu cũng hết.

Cách làm của chị Tân bảo quản bánh chưng được lâu ẢNH: NVCC

"Nếu không trữ đông sớm, chỉ sau vài ngày bánh chưng rất dễ bị mốc, hỏng, gây lãng phí. Cách làm của tôi khá đơn giản: cắt bánh thành từng miếng vừa ăn, xếp vào hộp hoặc bọc kín rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh. Mọi người lưu ý không nên cấp đông nguyên chiếc vì khi cần sử dụng sẽ rất khó cắt, bánh rán cũng không ngon bằng cắt sẵn từng phần", chị Tân nói.

Giữ bánh chưng ngon sau tết không quá cầu kỳ, quan trọng là bảo quản đúng cách và kịp thời. Chỉ với vài thao tác đơn giản, nhiều gia đình có thể thưởng thức bánh chưng suốt cả tháng mà không lo hỏng, mốc.