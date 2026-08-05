Mẹo cải thiện chất lượng âm thanh trên tai nghe Anker Soundcore

Nếu đang sử dụng một trong những mẫu tai nghe không dây như Anker Soundcore, người dùng có thể hài lòng với chất lượng mà chúng mang lại. Tuy nhiên, các cài đặt mặc định từ tai nghe có thể không phù hợp cho mọi người, vì vậy việc điều chỉnh theo ý sẽ giúp nâng cao trải nghiệm hơn.

Một số mẹo có thể cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh từ tai nghe Soundcore của Anker ẢNH: K. VĂN

Trải nghiệm âm thanh này có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, như âm trầm trên tai nghe không tương thích với loại nhạc mà người dùng yêu thích. Ví dụ, âm trầm mạnh có thể không phù hợp với nhạc jazz nhưng lại rất tuyệt cho hip hop. Vậy làm thế nào để có thể tối ưu hóa âm thanh từ tai nghe Anker Soundcore?

Theo khuyến nghị từ Anker, vấn đề không chỉ nằm ở cài đặt EQ mà còn ở cách người dùng đeo tai nghe. Đeo tai nghe sát ống tai sẽ giúp âm thanh to và rõ hơn. Nếu đang sử dụng tai nghe Anker với nhiều đầu nút tai, hãy thử thay thế bằng những đầu nút phù hợp hơn với ống tai của bản thân. Ngoài ra, việc chuyển sang sử dụng codec Bluetooth tốt hơn như LDAC cũng là một lựa chọn đáng thử.

Khai thác tối đa sức mạnh từ ứng dụng Anker Soundcore

Nếu âm thanh vẫn chưa đạt yêu cầu, hãy mở ứng dụng Soundcore và kích hoạt tính năng Kiểm tra HearID Sound trong phần Hiệu ứng âm thanh. Đây là tính năng giúp kiểm tra thính lực của người dùng và tạo ra một hồ sơ âm thanh với đường cong EQ tùy chỉnh. Tuy nhiên, hiệu quả của HearID Sound có thể khác nhau giữa các người dùng: trong khi nhiều người cảm thấy hài lòng với những cải tiến, một số khác lại cho rằng tính năng này không mang lại giá trị thực sự.

Cấu hình EQ +5, +3, -1, -3, +3, -1, +2, -1/0 được nhiều người dùng Reddit đánh giá cao ẢNH: K. VĂN

Trong trường hợp vẫn chưa hài lòng với trải nghiệm âm thanh, đừng bỏ cuộc. Anker cung cấp 22 cài đặt EQ khác nhau để người dùng khám phá, từ việc giảm độ chói tai đến tăng cường âm trầm. Người dùng có thể điều chỉnh EQ với tham số 8 băng tần để tìm ra âm thanh phù hợp nhất với sở thích của mình.

Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng kích thước nhỏ của tai nghe nhét tai có thể ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Một số người có thể cảm thấy âm thanh bị "bí". Để khắc phục, người dùng có thể điều chỉnh EQ bằng cách giảm độ khuếch đại của các dải tần từ 200 Hz đến 400 Hz, hoặc thậm chí cả dải tần 800 Hz nếu cần.

Nếu vẫn chưa tìm ra giải pháp, một người dùng trên Reddit đã chia sẻ một cấu hình EQ có thể giúp cải thiện âm thanh: +5, +3, -1, -3, +3, -1, +2, -1/0. Những con số này tương ứng với 8 dải tần trên EQ tham số và nhiều người đã xác nhận cấu hình này mang lại âm thanh tốt nhất cho tai nghe Anker Soundcore của họ.