Mẹo chọn củ hành chắc, để được lâu

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng và tránh nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây hại, bà Simone Harounian, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết việc chọn hành tây còn tươi là yếu tố rất quan trọng, theo trang sức khỏe Health.

Chọn củ hành cứng, nặng tay

Hành tây tươi khi cầm lên sẽ có cảm giác chắc, nặng và đặc ruột. Khi bóp nhẹ, củ hành không bị mềm hay lún. Đây là dấu hiệu cho thấy phần bên trong vẫn còn nguyên vẹn và chưa bị hư hỏng.

Những củ hành mềm hoặc nhũn thường đã bắt đầu thối bên trong. Nguyên nhân phổ biến là hiện tượng thối cổ hành, một dạng nấm xuất hiện sau khi thu hoạch.

Loại nấm này thường không gây nguy hiểm, nhưng đã có trường hợp ghi nhận gây triệu chứng giống dị ứng hoặc nhiễm trùng phổi.

Quan sát kỹ lớp vỏ bên ngoài

Lớp vỏ khô của hành tây đóng vai trò như hàng rào tự nhiên, giúp bảo vệ củ hành khỏi vi khuẩn và mầm bệnh. Hành tươi cần có vỏ khô, mỏng, không ẩm và phát ra tiếng sột soạt khi chạm tay vào.

Sau khi kiểm tra bề mặt, cần chú ý đến phần cổ hành. Sau thu hoạch, lá hành được cắt bỏ và củ được phơi khô. Quá trình này tạo ra phần cổ khô và khép kín, giúp hạn chế nấm mốc và kéo dài thời gian bảo quản. Nếu cổ hành còn ẩm hoặc mềm, củ hành sẽ nhanh hỏng hơn.

Ngoài ra, cần tránh những củ có đốm đen hoặc vệt sẫm màu trên vỏ. Những dấu hiệu này có thể do nấm mốc đen gây ra.

Không chọn hành đã mọc mầm

Hành tây tươi không nên có mầm hoặc chồi xanh mọc lên từ đỉnh củ. Hành mọc mầm cho thấy củ đã gần hết thời gian bảo quản và chất lượng bắt đầu giảm.

Hành mọc mầm vẫn có thể ăn được. Tuy nhiên, loại hành này thường có vị đắng hơn và phù hợp để nấu chín hơn là ăn sống.

Cảnh giác với củ hành có mùi bất thường

Hành tây có mùi hăng đặc trưng khi cắt ra. Tuy nhiên, khi còn nguyên vỏ, củ hành không nên có mùi rõ rệt. Nếu hành phát ra mùi chua hoặc giống mùi giấm trước khi cắt, đây là dấu hiệu không an toàn.

Mùi lạ có thể cho thấy hành đang bị thối hoặc nhiễm vi khuẩn Burkholderia cepacia. Loại vi khuẩn này đặc biệt nguy hiểm đối với người có hệ miễn dịch suy yếu.

Miễn là còn tươi, các loại hành tây đều có lợi cho sức khỏe. Hành tây ít năng lượng, giàu chất xơ và chứa nhiều hợp chất thực vật giúp hỗ trợ phòng ngừa bệnh mạn tính. Sau khi mua, hành tây nên được bảo quản đúng cách để giữ được độ tươi lâu hơn. Hành nguyên củ, chưa bóc vỏ cần được đặt ở nơi khô ráo, mát mẻ, tối và thông thoáng.

Ngoài ra, nên để hành tây riêng biệt với các loại rau quả khác. Nhiều loại rau củ và trái cây thải ra khí ethylene, làm hành tây dễ hư hỏng.