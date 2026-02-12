Mẹo giúp tăng mật độ tóc tự nhiên

Theo các chuyên gia da liễu, chỉ với những thay đổi đơn giản trong ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc tóc hằng ngày, mật độ tóc có thể được cải thiện rõ rệt theo thời gian.

Mật độ tóc không chỉ quyết định vẻ ngoài của mái tóc mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể, theo trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ).

Việc rụng vài sợi tóc mỗi ngày là bình thường. Tuy nhiên, nếu rụng tóc kéo dài, số lượng sợi tóc trên da đầu sẽ giảm dần, khiến tóc trông mỏng và kém sức sống.

Bà Priti Karde Shringarpure, bác sĩ da liễu và chuyên gia về tóc, làm việc tại Ấn Độ, cho biết việc tập trung vào dinh dưỡng phù hợp, chăm sóc da đầu đúng cách và lối sống khoa học giúp nang tóc khỏe hơn và mái tóc trông dày hơn theo thời gian.

Rụng tóc kéo dài, số lượng sợi tóc trên da đầu sẽ giảm dần, khiến tóc trông mỏng và kém sức sống Ảnh: AI

Mật độ tóc là số lượng sợi tóc trên mỗi cm vuông da đầu. Chỉ số này có thể ở mức thấp, trung bình hoặc cao và quyết định cảm giác tóc dày hay mỏng.

Mật độ tóc thấp không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hói đầu. Tình trạng này có thể xuất phát từ tóc gãy rụng nhiều, thiếu hụt dưỡng chất hoặc rụng tóc do căng thẳng kéo dài.

Chế độ ăn giàu protein

Tóc chủ yếu được cấu tạo từ keratin, một dạng protein. Khi cơ thể thiếu protein, sắt, kẽm, vitamin D hoặc axit folic, nang tóc dễ suy yếu và chu kỳ mọc tóc bị rút ngắn.

Chế độ ăn nên có trứng, rau chân vit, cà rốt và các sản phẩm từ sữa. Quả bơ giàu vitamin E và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ nang tóc khỏi tổn thương.

Thực phẩm bổ sung

Trong một số trường hợp, chế độ ăn hằng ngày không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của tóc. Khi đó, các loại bổ sung như biotin, collagen, omega 3 và vitamin A, B, C có thể hỗ trợ.

Việc sử dụng cần có hướng dẫn chuyên môn để tránh lạm dụng và tác dụng không mong muốn.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng kéo dài khiến tóc chuyển sớm sang giai đoạn nghỉ, làm tăng rụng tóc và khiến tóc thưa thấy rõ.

Massage da đầu

Massage da đầu thường xuyên giúp tăng tuần hoàn máu, đưa oxy và dưỡng chất đến nang tóc.

Nghiên cứu đăng trên Eplasty Journal cho thấy massage da đầu đều đặn có thể làm tăng độ dày sợi tóc theo thời gian. Thói quen này cũng giúp làm sạch cặn bẩn và tăng độ chắc khỏe của chân tóc.

Chọn dầu dưỡng phù hợp với da đầu

Dầu dừa có khả năng thẩm thấu vào sợi tóc và giảm gãy rụng, theo International Journal of Trichology.

Dầu hương thảo giúp giảm rụng tóc nội tiết, đồng thời giúp giảm kích ứng da đầu. Việc lựa chọn dầu cần dựa trên loại da đầu và tình trạng tóc.

Chăm sóc tóc nhẹ nhàng

Nên sử dụng dầu gội dịu nhẹ và hạn chế nhuộm, duỗi hoặc tạo kiểu bằng nhiệt thường xuyên. Các tác động này làm tổn thương lớp biểu bì, phá vỡ cấu trúc protein của tóc và làm tăng gãy rụng, từ đó khiến mật độ tóc giảm dần.

Nếu tình trạng tóc thưa kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, việc thăm khám bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia về tóc là cần thiết.

Đánh giá chuyên môn giúp xác định nguyên nhân gốc rễ và ngăn ngừa tổn thương lâu dài mà các biện pháp tại nhà khó khắc phục.