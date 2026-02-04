Chuyên gia: Muốn giảm rụng tóc, hãy chú ý những điều sau đây!

Từ chất liệu vỏ gối, tư thế ngủ đến chất lượng giấc ngủ, tất cả đều có vai trò trong chu kỳ phát triển của tóc. Theo bà Chagarla Mythri, bác sĩ da liễu Bệnh viện Da liễu CARE Hospitals (Ấn Độ), ma sát, mất cân bằng độ ẩm và vệ sinh giấc ngủ kém có thể làm gián đoạn chu kỳ mọc tóc, dẫn đến tình trạng rụng tóc, theo trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ).

Quá trình phục hồi và tái tạo tóc diễn ra chủ yếu trong giấc ngủ sâu, khiến thói quen trước khi ngủ trở nên đặc biệt quan trọng.

Từ chất liệu vỏ gối, tư thế ngủ đến chất lượng giấc ngủ, tất cả đều có vai trò trong chu kỳ phát triển của tóc Ảnh: AI

Ma sát từ vỏ gối làm tóc yếu dần

Vải cotton có bề mặt thô và khả năng hút ẩm cao. Khi cơ thể xoay trở trong lúc ngủ, tóc liên tục cọ xát với vỏ gối. Tình trạng này khiến thân tóc bị bào mòn và dễ gãy. Đây là hiện tượng gãy tóc, không phải rụng tóc sinh lý.

Bà Chagarla Mythri cho biết vỏ gối làm từ lụa hoặc satin giúp giảm ma sát đáng kể. Bề mặt trơn mịn cho phép tóc trượt nhẹ, hạn chế áp lực cơ học lên nang tóc.

Ma sát giảm cũng đồng nghĩa với da đầu ít bị kích ứng hơn, từ đó tạo môi trường thuận lợi cho tóc phát triển.

Việc thay đổi chất liệu vỏ gối được xem là một trong những biện pháp đơn giản và nhanh nhất để giảm rụng tóc vào ban đêm.

Tư thế ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến da đầu

Tư thế ngủ quyết định mức độ tì đè và ma sát lên tóc. Ngủ ngửa giúp giảm áp lực trực tiếp lên da đầu, hạn chế tình trạng tóc bị chèn ép và cọ xát kéo dài. Đây là tư thế được đánh giá có lợi nhất cho sức khỏe tóc.

Tư thế ngủ quyết định mức độ tì đè và ma sát lên tóc Ảnh: AI

Ngược lại, ngủ nghiêng thường tạo áp lực tập trung ở một bên da đầu. Việc cọ xát lặp đi lặp lại trong thời gian dài có thể gây thưa tóc cục bộ ở vùng tiếp xúc nhiều.

Theo bà Chagarla Mythri, việc thay đổi tư thế ngủ thường xuyên giúp phân bổ áp lực đồng đều hơn. Điều này còn hỗ trợ tuần hoàn máu đến da đầu, yếu tố quan trọng trong giai đoạn cơ thể tự phục hồi vào ban đêm.

Ngủ khi tóc còn ướt làm tăng nguy cơ gãy rụng

Tóc ở trạng thái ướt yếu hơn bình thường. Khi hút nước, sợi tóc trương lên và mất độ đàn hồi. Lúc này, chỉ cần một lực kéo nhẹ cũng có thể khiến tóc gãy.

Nghiên cứu đăng trên Annals of Medicine and Surgery vào năm 2022 cho thấy việc ngủ khi tóc còn ẩm có thể làm rối loạn hệ vi sinh da đầu. Tình trạng này làm tăng nguy cơ kích ứng và gãy tóc.

Theo khuyến nghị, bạn nên sấy khô tóc hoàn toàn trước khi đi ngủ. Nếu cần buộc tóc, nên buộc lỏng để tránh tạo lực kéo liên tục lên chân tóc.

Chất lượng giấc ngủ quyết định chu kỳ mọc tóc

Thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng đến thể trạng mà còn tác động trực tiếp đến tóc. Rối loạn giấc ngủ làm tăng nồng độ cortisol. Đây là hormone gây căng thẳng có khả năng làm rối loạn chu kỳ hoạt động của nang tóc.

Khi cortisol tăng cao kéo dài, quá trình tái tạo tóc bị chậm lại. Nang tóc dễ chuyển sang giai đoạn nghỉ sớm hơn bình thường.

Bà Chagarla Mythri nhấn mạnh giấc ngủ sâu là thời điểm hormone tăng trưởng được tiết ra mạnh mẽ. Hormone này đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi mô, bao gồm da đầu và sợi tóc. Việc duy trì giờ ngủ ổn định giúp cơ thể phục hồi toàn diện hơn.