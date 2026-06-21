Mèo 'phá đám' màn kết bi thảm trong vở diễn Romeo và Juliet

Một con mèo bỗng chốc vụt sáng trên sân khấu sau khi đi lạc vào buổi diễn của vở ba-lê “Romeo và Juliet” ở Thổ Nhĩ Kỳ, làm lu mờ một trong những cảnh bi thảm nhất của kịch nghệ cổ điển.

Điều bất ngờ đã xảy ra trong buổi biểu diễn của Đoàn ba-lê Hoàng gia Nga tại thành phố Izmir phía tây vào ngày 12.6, khi con mèo bước ra ngay lúc chàng Romeo đang hấp hối trong màn cuối cùng cao trào.

Con mèo đã thản nhiên nằm xuống bên cạnh đầu Romeo và bắt đầu gặm tóc anh, gây ra tiếng cười trong khán giả và biến bi kịch của Shakespeare thành hài kịch trong chốc lát.

Mặc dù bị gián đoạn, các vũ công vẫn giữ nguyên vai diễn và hoàn thành buổi biểu diễn.

Nữ vũ công Larisa Korsakova, người đóng vai Juliet, nói “Một diễn viên chuyên nghiệp biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi không hề rời bỏ nhân vật Juliet; tôi phải sống trọn vẹn cuộc đời nhân vật này và đưa câu chuyện của nhân vật đến hồi kết”.

Các video về sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút hơn 8 triệu lượt xem chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Trong phần bình luận, người xem đã đùa rằng con mèo “quyết định hồi sinh Romeo” và đưa ra một kết thúc khác.

Mèo hoang trên đường phố Istanbul (Thỏ Nhĩ Kỳ), ngày 7.1.2018 ẢNH: REUTERS

Mèo được hưởng một vị thế đặc biệt ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mèo đường phố được coi là những cư dân được yêu mến trong cộng đồng. Hàng triệu con mèo lang thang tự do khắp các thành phố và được người dân địa phương chăm sóc.

Thủ đô Istanbul đặc biệt nổi tiếng về mèo, chúng đã trở thành biểu tượng của thành phố và được tôn vinh trong bộ phim tài liệu “Kedi” năm 2016.

Trong những năm gần đây, mèo đã bất ngờ xuất hiện tại các buổi hòa nhạc cổ điển, các buổi biểu diễn sân khấu và các show thời trang.

Một chú mèo đã đi lạc qua dàn nhạc dây và lên bục chỉ huy tại Liên hoan Âm nhạc Istanbul trong buổi biểu diễn Bản giao hưởng số 6 của Beethoven năm 2023. Một chú mèo hoang thì thu hút sự chú ý tại Show thời trang quốc tế Esmod ở Istanbul năm 2018 bằng cách đi trên sàn catwalk.

Năm 2015, ba chú mèo đã vượt qua hàng rào an ninh và xuất hiện trên sân khấu chính tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Antalya ngay trước khi các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị phát biểu.