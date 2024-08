Mẹo tận dụng hiệu quả tuyệt vời của tách cà phê mỗi sáng

Một chuyên gia dinh dưỡng đã tiết lộ những mẹo độc đáo giúp bạn có thể tối đa hóa lợi ích cho tách cà phê mỗi sáng, theo trang tin sức khỏe Health Shots.



Cô Kejal Shah, chuyên gia về kiểm soát bệnh tiểu đường, dinh dưỡng thể thao ở Ấn Độ, cho biết: Caffeine, thành phần chính của cà phê, có thể cải thiện sự tỉnh táo, khả năng tập trung và chức năng nhận thức. Caffeine có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường đốt cháy chất béo, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cùng nhiều lợi ích khác.

Sau đây, chuyên gia Kejal Shah chia sẻ một số mẹo để tối đa hóa lợi ích của cà phê.

Có những cách giúp tăng hiệu quả cho tách cà phê của bạn Ảnh: Pexels

Uống đúng thời điểm

Để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ, tốt nhất nên uống cà phê cách giờ ngủ ít nhất 8 giờ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature and Science of Sleep cho thấy uống cà phê vào cuối ngày có thể gây khó ngủ.

Đối với cữ cà phê sáng, chuyên gia Shah khuyên lý tưởng nhất nên uống vào khoảng ít nhất 1-2 giờ sau khi thức dậy, khoảng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Với mục đích tăng cường quá trình tập luyện, hãy uống khoảng 30 phút trước khi tập để tăng cường hiệu suất.

Cà phê đen hoặc thêm sữa thực vật

Cà phê đen, không thêm đường hoặc sữa béo thường là lựa chọn lành mạnh nhất. Chuyên gia Shah giải thích: Cách pha này làm tối đa hóa lợi ích của chất chống oxy hóa trong cà phê mà không thêm calo.

Tuy nhiên, nếu thích cà phê sữa hoặc cà phê đá, hãy chọn các loại sữa ít béo hoặc sữa từ thực vật và lưu ý đến lượng đường, kem thêm vào. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Food Science and Technology cho thấy sữa thực vật có lượng calo thấp hơn nhiều so với sữa bò.

Thêm một chút bột ca cao thay cho đường là cách tuyệt vời để tận dụng lợi ích của cà phê Ảnh: Pexels

Thỉnh thoảng nên chọn cà phê nóng thay vì cà phê đá

Trong khi cà phê đá có thể rất sảng khoái, đặc biệt là trong thời tiết nóng bức, nhưng cà phê đá thường được thêm nhiều đường hoặc sữa, có thể phản tác dụng cho sức khỏe.

Cà phê nóng chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn cà phê đá. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Agriculture and Food Chemistry cho thấy cà phê nóng có thể làm giảm đáng kể tình trạng mệt mỏi và căng thẳng. Nghiên cứu cho biết vì cà phê nóng tỏa nhiều mùi thơm hơn nên hiệu quả cao hơn.

Thêm chút bột quế

Điều này không chỉ giúp cà phê lành mạnh hơn mà còn có thể làm cho cà phê ngon hơn. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Diabetes Care cho biết, quế có lợi ích rất lớn, như làm giảm mức đường huyết và cholesterol cho bệnh nhân tiểu đường.

Thêm chút dầu dừa

Thêm dầu dừa vào cà phê là cách tốt để pha cà phê lành mạnh. Dầu dừa có thể giúp giảm cân vì làm tăng tốc quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, nó cũng cung cấp nguồn năng lượng dồi dào và giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học BioMed Research International.

Thêm ít bột ca cao

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, cho thấy ca cao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như chứa nhiều chất chống oxy hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Thêm một chút bột ca cao thay cho đường là cách tuyệt vời để làm cho cà phê trở nên lành mạnh hơn.

Chú ý đến hàm lượng đường

Thêm nhiều đường vào cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe. Nếu được, hãy thử uống cà phê không đường. Nếu cảm thấy đắng, hãy thử các chất tạo ngọt lành mạnh hơn, theo Health Shots.

Theo nghiên cứu năm 2022 được công bố trên tạp chí y khoa European Journal of Preventive Cardiology, uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày là tốt nhất để bạn ngăn ngừa bệnh tim và kéo dài tuổi thọ.