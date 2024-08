Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lưu ý khi uống cà phê sáng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ chia sẻ 8 lợi ích tuyệt vời của đậu phộng đối với sức khỏe; Tác dụng sức khỏe bất ngờ của rong biển đến sức khỏe thần kinh; Nghiên cứu chỉ ra lợi ích của việc ăn trái cây đối với chứng trầm cảm khi về già...

4 loại thuốc không nên uống chung với cà phê vào buổi sáng

Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Điều này là hoàn toàn bình thường. Nhưng với những người cần uống thuốc vào buổi sáng thì cần tránh uống cà phê chung với thuốc.

Caffeine có khả năng kích thích dạ dày và làm cản trở sự hấp thụ thuốc trong máu. Hệ quả là dẫn đến nhiều tác dụng phụ không mong muốn như bồn chồn, nhức đầu.

Thuốc kháng sinh không nên uống chung với cà phê vì có thể gây bồn chồn và mất ngủ PEXELS

Nhiều nghiên cứu cho thấy caffeine trong cà phê có thể ảnh hưởng đến quá trình phân giải, hấp thụ, chuyển hóa và bài tiết thuốc. Do đó, uống cà phê chung với một số loại thuốc có thể làm giảm hiệu quả của thuốc.

Những loại thuốc cần tránh uống chung với cà phê gồm :

Thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh là loại thuốc giúp giúp điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra. Tuy nhiên, thuốc kháng sinh và cà phê đều gây kích thích hệ thần kinh trung ương, nên khi uống chung sẽ khiến các kích thích mạnh hơn, gây bồn chồn và mất ngủ.

Ngoài ra, một số loại thuốc điều trị dị ứng, chẳng hạn như fexofenadine, cũng không nên uống chung với cà phê vì cũng có thể tạo kích thích quá mức lên hệ thần kinh và gây cảm giác bồn chồn.

Thuốc trị hen suyễn. Thuốc trị hen suyễn sẽ giúp người bệnh dễ thở hơn bằng cách làm giãn các cơ phổi và khí quản. Caffeine trong cà phê không chỉ làm giảm hiệu quả của thuốc mà còn gây ra các tác dụng phụ như đau đầu, bồn chồn, đau dạ dày và cáu kỉnh, đặc biệt là ở trẻ em.

Tác dụng sức khỏe bất ngờ của rong biển đến sức khỏe thần kinh

Rong biển mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe, từ cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư, kháng viêm đến giảm cân. Một nghiên cứu mới đây ở Nhật phát hiện rong biển còn có thể giúp ngăn ngừa Parkinson.

Parkinson ảnh hưởng đến chức năng của hệ thần kinh trung ương và các bộ phận do dây thần kinh kiểm soát. Những triệu chứng của bệnh ban đầu xuất hiện ở mức độ nhẹ, sau đó tiến triển nặng dần.

Một chất chống ô xy hóa trong rong biển có thể giúp ngăn ngừa Parkinson Pexels

Triệu chứng đầu tiên của bệnh Parkinson thường là run ở một bên tay. Dù run là triệu chứng phổ biến nhưng Parkinson cũng gây ra các rối loạn khác như chuyển động cứng và chậm. Trong giai đoạn đầu của bệnh, khuôn mặt bệnh nhân có thể ít hoặc không biểu lộ cảm xúc. Cánh tay có thể không vung khi đi bộ, giọng nói của họ cũng trở nên không rõ ràng.

Các triệu chứng sẽ ngày càng nặng qua thời gian. Bệnh Parkinson không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, dùng một số loại thuốc có thể giúp kiểm soát các triệu chứng này.

Trong nghiên cứu mới đây của Đại học Osaka Metropolitan (Nhật Bản), các nhà khoa học đã phát hiện lợi ích giúp ngăn ngừa bệnh Parkinson của một chất chống ô xy hóa trong rong biển. Chất này có tên là Polyphenol Ecklonia cava.

Nghiên cứu được thực hiện trên những con chuột mắc Parkinson. Các nhà nghiên cứu đã cho chuột uống chất polyphenol Ecklonia cava. Một tuần sau, họ cho chúng tiếp xúc với chất rotenone, một hợp chất được biết là có thể gây ra các triệu chứng của bệnh Parkinson.

Kết quả cho thấy chức năng thần kinh bị tổn hại do tác động của chất rotenone đã giảm đáng kể. Không chỉ chức năng vận động của chúng được phục hồi mà chức năng ruột và cấu trúc niêm mạc đại tràng cũng được cải thiện.

Nghiên cứu chỉ ra lợi ích của việc ăn trái cây đối với chứng trầm cảm khi về già

Nhiều người biết rằng ăn trái cây thường xuyên có nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng lượng chất xơ hay nâng cao mức độ chống oxy hóa. Nghiên cứu gần đây cho thấy trái cây còn có thể ngăn ngừa chứng trầm cảm khi về già.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 năm 2024 trên chuyên san The Journal of Nutrition, Health and Aging phát hiện rằng những người ăn nhiều trái cây (ít nhất 3 khẩu phần mỗi ngày) có thể giảm khả năng mắc bệnh trầm cảm liên quan đến tuổi tác ít nhất 21%.



Phát hiện này có ý nghĩa to lớn trong việc ngăn ngừa các bệnh lý về tâm thần vốn phổ biến ở những người lớn tuổi.

Nghiên cứu gần đây cho thấy ăn trái cây có thể ngăn ngừa chứng trầm cảm khi về già Freepik

Theo giáo sư Woon Puay Koh thuộc Đại học Quốc gia Singapore (Singapore), cũng là tác giả của nghiên cứu, căng thẳng oxy hóa và tình trạng viêm thần kinh là 2 trong số các nguyên nhân dễ thấy nhất của chứng trầm cảm. Trái cây có thể ngăn ngừa 2 vấn đề này. Trái cây thường chứa nhiều chất chống oxy hóa và các vi chất dinh dưỡng chống viêm, như vitamin C, carotenoid và flavonoid. Các chất dinh dưỡng này đã được chứng minh là có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa và ức chế quá trình viêm trong cơ thể.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng rau không có tác động nào đến chứng trầm cảm khi về già.