Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lưu ý nhiệt độ nước khi dùng cùng mật ong

Mật ong rất tốt nhưng cần tránh dùng với những món nào?

Mật ong cực kỳ có lợi cho sức khỏe nhờ chứa các có khả năng kháng khuẩn, kháng virus và chất chống ô xy hóa. Dù tốt cho sức khỏe nhưng không nên dùng mật ong chung với một số loại thực phẩm vì có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Mật ong không nên kết hợp với nước nóng vì nhiệt độ cao sẽ làm mất chất dinh dưỡng PEXELS

Mật ong cũng được dùng nhiều trong các món ăn hằng ngày. Khi chế biến, mọi người cần tránh kết hợp mật ong với những thứ sau:

Tỏi. Cả tỏi và mật ong đều chứa các chất kháng virus. Tuy nhiên, kết hợp 2 món này với nhau có thể khiến dạ dày bị khó chịu và làm trầm trọng thêm một số vấn đề tiêu hóa.

Nước nóng. Nước nóng sẽ phá hủy các enzyme và dưỡng chất có lợi trong mật ong. Chưa dừng lại ở đó, một số nghiên cứu cho thấy nếu để mật ong tiếp xúc với nhiệt độ 140 độ C trở lên thì không chỉ ảnh hưởng đến hương vị, hàm lượng dinh dưỡng mà còn có thể làm phát sinh một số chất gây hại trong mật ong.

Ngoài ra, nước nóng cũng sẽ làm mật ong giải phóng hydroxymethylfurfural, một chất có khả năng gây ung thư. Do đó, nếu cần kết hợp mật ong với nước nóng thì nhiệt độ nước không nên quá 43 độ C.

Cách ăn giúp người huyết áp cao bảo vệ thận, ngăn ngừa bệnh tim

Bệnh nhân huyết áp cao thường phải đương đầu với 2 vấn đề lớn là bệnh tim và biến chứng bệnh thận. Giờ đây, các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra cách ăn giúp ngăn chặn 2 vấn đề này một cách hữu hiệu.

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa The American Journal of Medicine, đã phát hiện ra rằng bệnh nhân huyết áp cao ngoài việc dùng thuốc, bổ sung thêm 2 - 4 chén trái cây và rau vào chế độ ăn hằng ngày, sẽ giúp hạ huyết áp, giảm mạnh các yếu tố nguy cơ tim mạch và bảo vệ thận tốt hơn so với chỉ dùng thuốc.



Các nhà khoa học từ Trường Y Dell Đại học Texas (Mỹ) đã tiến hành thử nghiệm trên 153 bệnh nhân huyết áp cao có nguy cơ cao mắc bệnh thận mạn tính.

Bệnh nhân huyết áp cao thường phải đương đầu với 2 vấn đề lớn là bệnh tim và biến chứng bệnh thận Pexels

Sau 5 năm theo dõi, kết quả đã phát hiện chế độ ăn bổ sung thêm nhiều trái cây và rau quả có tác dụng 2 trong 1, vừa bảo vệ thận vừa ngăn ngừa bệnh tim cho bệnh nhân huyết áp cao.

Cụ thể, những người tiêu thụ thêm 2 - 4 chén trái cây và rau quả mỗi ngày, ngoài chế độ ăn thông thường hằng ngày, có tác dụng bảo vệ sức khỏe thận và chức năng thận tốt hơn so với liệu pháp dùng thuốc đơn thuần. Đồng thời, những người này cũng giảm huyết áp nhiều nhất, với sự cải thiện lớn ở các dấu hiệu tim mạch, bao gồm cân nặng và mức cholesterol xấu, so với nhóm điều trị thông thường.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận bệnh nhân huyết áp cao nên theo chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả để góp phần kiểm soát bệnh.

Ăn táo, dưa chuột có cần gọt vỏ?

Rửa trái cây và rau trước khi ăn là thói quen phổ biến ở hầu hết các hộ gia đình.

Nhưng nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nano Letters của Hiệp hội Hóa học Mỹ, cho thấy rửa có thể không đủ để làm sạch hết thuốc trừ sâu có nguy cơ gây hại trên quả.



Gọt vỏ là cách hiệu quả để tránh các mối nguy hiểm của thuốc trừ sâu lưu lại trên lớp vỏ của trái cây PEXELS

Các chuyên gia tại Đại học Nông nghiệp An Huy ở Trung Quốc đã sử dụng một lớp màng cực kỳ nhạy để phát hiện dấu vết của các hóa chất mà các xét nghiệm khác không phát hiện được.

Các thử nghiệm trên táo và dưa chuột, cũng như các loại thực phẩm khác cho thấy rửa thực phẩm không loại bỏ được dấu vết của thuốc trừ sâu.

Các nhà khoa học cho biết phát hiện của họ đưa ra bằng chứng cho thấy rửa trái cây và quả chưa đủ và đề xuất nên gọt vỏ các loại thực phẩm như táo và dưa chuột.

Nhóm nghiên cứu đã kết luận: Chỉ rửa mà không gọt vỏ trái cây thực sự không thể tránh được nguy cơ ăn phải thuốc trừ sâu còn bám trên trái cây. Chúng tôi tin rằng gọt vỏ là cách hiệu quả để tránh các mối nguy hiểm của thuốc trừ sâu lưu lại trên lớp vỏ của trái cây.