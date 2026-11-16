Mẹo tăng tốc khởi động trên Windows 11 có thể làm máy chậm hơn

Gần đây, một người dùng Reddit phát hiện Microsoft cố tình làm chậm quá trình mở ứng dụng khởi động cùng Windows 11 qua thiết lập Registry. Theo tài liệu của hãng, hệ điều hành trì hoãn các ứng dụng dưới khóa Run để tránh xung đột và đảm bảo trải nghiệm.

Mẹo tăng tốc khởi động Windows 11 lại tiềm ẩn rủi ro làm chậm máy

Để tắt cơ chế này, người dùng có thể tạo khóa Serialize trong HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer, đặt giá trị DWORD gồm StartupDelayInMSec và WaitForIdleState về 0 (hoặc 1), rồi khởi động lại máy. Ngoài chỉnh sửa thủ công bằng Registry Editor hoặc chạy lệnh PowerShell, ứng dụng Wintoys cũng tích hợp sẵn nút tắt độ trễ trong mục 'Optimizations'.

Microsoft cảnh báo mẹo tăng tốc có thể làm máy tính chậm hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, việc bỏ khoảng đệm ổn định khiến nhiều chương trình tranh giành CPU, bộ nhớ và ổ lưu trữ ngay lúc đăng nhập, làm máy tính cấu hình yếu càng chậm hơn. Vì vậy, Microsoft khuyến nghị tắt bớt ứng dụng khởi động không cần thiết qua menu Settings > Apps > Startup hoặc trong Task Manager.

Tham gia thảo luận trên Reddit, nhà phát triển Wintoys đã làm rõ một số điểm quan trọng về thủ thuật này. Cụ thể, giá trị StartupDelayInMSec nên được đặt thành "1" thay vì "0", bởi mức "0" có thể không hoạt động trên một số phần cứng hoặc phiên bản Windows nhất định.

Ngoài ra, giá trị WaitForIdleState chỉ bắt buộc từ phiên bản Windows 11 24H2 trở về sau. Tinh chỉnh này cũng chỉ tác động đến các ứng dụng chạy qua thư mục Startup, nên hầu hết ứng dụng từ Microsoft Store và chương trình cấu hình theo cơ chế khác sẽ không bị ảnh hưởng.

Tùy thuộc cấu hình phần cứng, thủ thuật này chỉ phù hợp với những hệ thống đủ mạnh để gánh tải bổ sung thay vì các máy RAM thấp vốn được hưởng lợi từ cải tiến quản lý bộ nhớ trên Windows 11 26H2. Để khôi phục mặc định, người dùng chỉ cần xóa giá trị StartupDelayInMSec trong Registry hoặc chạy lệnh gỡ bỏ qua PowerShell rồi khởi động lại Windows.