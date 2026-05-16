Mèo trăm triệu thi 'Hoa hậu mèo 2026'

Cuộc thi thú cưng tìm kiếm hoa hậu mèo diễn ra từ 15 - 17.5 tại Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông, Hà Nội. Sự kiện International Family Cat Show 2026 với chủ đề "Là một ngày nắng mai" do Hội Bảo vệ động vật Việt Nam và Liên chi hội mèo Việt Nam tổ chức.

Chú mèo Ba Tư nổi tiếng trên mạng với tên gọi Cupido cũng là một thí sinh "hoa hậu mèo" ẢNH: BTC

Cuộc thi Hoa hậu mèo thu hút 80 "thí sinh mèo" đến từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và Philippines. Trong đó có nhiều thí sinh thuộc giống mèo nổi tiếng thế giới như Maine Coon, Bengal, Ragdoll, mèo Anh, mèo Mỹ lông ngắn, Cornish Rex, Siberian hay Selkirk Rex Longhair.

Một chú mèo Anh lông ngắn tham gia thi hoa hậu ẢNH: BTC

Ưu thế của thí sinh hoa hậu mèo Thái Lan

Trong số các thí sinh Việt Nam, chú mèo Ba Tư có tên Cupido vốn đã nổi tiếng từ trước. Trong hành trình tham dự hoa hậu mèo, chủ của Cupido cũng chia sẻ hình ảnh và clip về cuộc thi đấu mà thú cưng của mình tham gia. Theo đó, Cupido thích ngủ hơn đi thi và trong cuộc thi này các thí sinh Thái Lan đang chiếm nhiều ưu thế.

Mèo Bengal lông dài có giá từ 100 - 200 triệu đồng ẢNH: BTC

Cuộc thi Hoa hậu mèo được xây dựng như một ngày hội dành cho các gia đình yêu mèo. Ở đây, bên cạnh việc ngắm những chú mèo đẹp, giống mèo đắt tiền, còn có những trải nghiệm để học cách nuôi mèo có trách nhiệm.

Giống mèo Savannah với mức giá khoảng 400 triệu đồng, được coi là mèo chỉ dành cho đại gia ẢNH: BTC

Điều thú vị là cuộc thi thu hút nhiều lứa tuổi tham gia, đặc biệt là tham gia theo nhóm gia đình. Ở đó, phụ huynh, trẻ nhỏ, người yêu mèo và cộng đồng cư dân đô thị có thể cùng nhau học cách chăm sóc mèo trong nhà ở, trong căn hộ và các khu đô thị.

Một chú mèo Mỹ lông dài ẢNH: BTC

Do hoạt động miễn phí nên nhiều gia đình dễ dàng tiếp cận các tri thức như: cách nuôi mèo trong không gian sống hiện đại, lưu ý về vệ sinh, dinh dưỡng, phúc lợi cũng như xây dựng thói quen chăm sóc mèo có trách nhiệm.

Một thí sinh đến từ Thái Lan, chú mèo giống Selkirk Rex Longhair, được đánh giá cao và được nhiều giải phụ ẢNH: BTC

Khu vực catwalk và thi đấu luôn đông người theo dõi. Các gia đình có trẻ em tham dự nhiều. Trong khi các thí sinh hoa hậu mèo được chăm sóc và đôi khi nằm dài nghỉ ngơi ngay trên "thảm đỏ".

Phút nghỉ ngơi ngay trên thảm đỏ ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Liên chi hội mèo Việt Nam, cho biết trong bối cảnh việc nuôi thú cưng ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn, việc có kiến thức đúng, thói quen chăm sóc đúng, nhận thức đúng về phúc lợi động vật càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Nụ cười của "sen" khi tới cuộc thi Hoa hậu mèo ẢNH: BTC

Cuộc thi Hoa hậu mèo, do đó, còn giúp kết nối cộng đồng người yêu mèo, lan tỏa văn hóa nuôi thú cưng có trách nhiệm, và góp phần thúc đẩy một hệ sinh thái thú cưng phát triển tích cực, bền vững hơn tại Việt Nam.

Cuộc thi có nhiều vòng thi để chấm gương mặt, sự thân thiện... ẢNH: BTC

Theo ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu mèo, các thí sinh mèo sẽ trải qua nhiều vòng thi, được giám khảo quốc tế chấm điểm dựa trên các tiêu chí như gương mặt, vóc dáng, cân nặng, sự thân thiện và khả năng xã hội hóa. Chú mèo có tổng điểm cao nhất sẽ giành danh hiệu "Hoa hậu mèo" năm 2026.