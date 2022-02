Mẹo uống cà phê để ngăn ngừa tăng cân và viêm nhiễm

Nó không chỉ ngon và tăng cường năng lượng mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng tốc độ trao đổi chất, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường, thậm chí còn giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Cà phê đen nguyên chất có thể mang lại những lợi ích này, nhưng các thành phần bạn cho vào cà phê có thể làm hại bạn nếu bạn không cẩn thận.

Ví dụ, uống cà phê với nhiều kem và đường hằng ngày có thể dẫn đến các biến chứng như tăng cân hoặc viêm nhiễm.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best ở Balance One Supplements (Mỹ) đã có những chia sẻ với trang web về sức khỏe ở Mỹ Eat This, Not That! về những cách uống cà phê lành mạnh để giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và tăng cân.

1. Hạn chế cho sữa vào cà phê

Nhiều người uống cà phê thường cho kem béo, sữa hoặc gọi một ly cà phê sữa nguyên chất tại quán cà phê yêu thích của mình.

Mặc dù ly cà phê này có hương vị thơm ngon, nhưng nó có thể góp phần vào phản ứng viêm từ cơ thể bạn nếu bạn uống thường xuyên.

Chuyên gia Best nói: “Sữa có thể gây viêm cho nhiều người do các bệnh dị ứng, không dung nạp hoặc tự miễn dịch khác nhau. Vì vậy, bất kỳ ai gặp vấn đề với chứng viêm đều có thể cân nhắc việc cắt bỏ sữa trong cà phê của họ trong một khoảng thời gian”.

2. Tránh đường tinh luyện

Thật dễ dàng để gọi một ly cà phê vani hoặc caramel tại cửa hàng yêu thích của bạn mà không cần suy nghĩ về việc thêm đường.





Nhưng chuyên gia Best cảnh báo rằng đường thêm vào có thể nhanh chóng dẫn đến viêm nhiễm nếu tiêu thụ trong một khoảng thời gian dài.

Chuyên gia Best cho biết: "Một giải pháp thay thế hữu ích là chất làm ngọt tự nhiên như mật ong hoặc quế nếu bạn muốn cắt giảm đường tinh luyện…”, theo Eat This, Not That!

3. Xem các khẩu phần của bạn

Chuyên gia Best cũng cảnh báo rằng nếu bạn là người thích đi ra ngoài thưởng thức ly cà phê đặc biệt của mình, thì nên chú ý đến lượng cà phê bạn uống: ly cà phê lớn sẽ làm tăng thêm calo và đường.

"Hãy thử giảm bằng cách uống ly cà phê nhỏ hơn một khoảng thời gian để kiểm tra xem chứng đầy hơi và viêm có giảm đi không", chuyên gia Best gợi ý.

4. Đọc nhãn dinh dưỡng

Khi bạn chọn máy đánh kem cà phê, điều quan trọng là phải luôn đọc nhãn dinh dưỡng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại kem không sữa để giúp chống viêm, bạn có thể ngạc nhiên khi thấy rằng nhiều loại kem không chứa sữa có rất nhiều đường bổ sung và các thành phần kỳ lạ khác, theo Eat This, Not That!

Tốt nhất là uống cà phê đen không đường, vì bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích nhất từ ly cà phê này.