Mép dưới cửa ô tô có lỗ nhỏ, lỗi sản xuất hay chức năng gì?

Mỗi chiếc ô tô hiện nay được cấu thành từ hàng nghìn chi tiết, trong đó có không ít bộ phận mà trong quá trình sử dụng người dùng ít khi chú ý. Lỗ nhỏ bên dưới cửa ô tô là một ví dụ. Chi tiết này xuất hiện trên nhiều mẫu xe, dạng lỗ tròn hoặc rãnh nhỏ thường nằm dọc mép dưới cánh cửa mỗi chiếc ô tô.

Thoạt nhìn, một số người có thể cho rằng đây là khe hở do thiết kế hoặc vị trí còn thiếu một chi tiết như ốc vít… Tuy nhiên, lỗ nhỏ này thực chất có vai trò quan trọng trong việc thoát nước trên ô tô.

Bên dưới mép cửa mỗi chiếc ô tô thường xuất hiện các lỗ nhỏ hoặc rãnh nhỏ Ảnh: TRẦN HOÀNG

Lỗ nhỏ bên dưới mép cửa ô tô dùng để thoát nước

Cửa ô tô nhìn qua có vẻ đơn giản như một bộ phận cấu thành thân xe và che chắn khoang nội thất, tuy nhiên bên trong mỗi cánh cửa ô tô không phải là một khoang hoàn toàn kín. Trong quá trình sử dụng, nước có thể đi vào bên trong cửa qua nhiều vị trí khác nhau, đặc biệt là khu vực khe kính cửa sổ.

Khi người dùng hạ kính, nước bám trên bề mặt kính có thể theo kính đi xuống bên trong cánh cửa. Ngoài ra, nước mưa hoặc nước từ quá trình rửa xe cũng có thể lọt qua các khe, mép gioăng cửa và khu vực cơ cấu nâng hạ kính. Lượng nước này sau đó được dẫn xuống phần đáy cửa. Tại đây, các lỗ nhỏ bên dưới mép cửa có chức năng đưa nước ra bên ngoài thay vì để nước tích tụ bên trong.

Thông thường, nhà sản xuất bố trí một hoặc nhiều lỗ thoát nước dọc theo mép dưới cánh cửa. Tùy thiết kế từng mẫu xe, các lỗ này có thể có dạng hình tròn, hình oval hoặc khe hẹp.

Các lỗ nhỏ bên dưới mép cửa có chức năng đưa nước ra bên ngoài thay vì để nước tích tụ bên trong Ảnh: TRẦN HOÀNG

Theo các kỹ thuật viên ô tô, đây là một chi tiết đơn giản nhưng cần thiết bởi nếu nước không được thoát ra ngoài, việc tích tụ lâu ngày có thể tạo môi trường thuận lợi cho ăn mòn kim loại, đồng thời ảnh hưởng đến một số chi tiết bên trong cửa như dây điện, loa âm thanh…

Vì sao nước vẫn lọt vào bên trong cửa dù có gioăng cao su?

Một thắc mắc khá phổ biến của không ít người dùng ô tô là việc cửa ô tô đã có hệ thống gioăng cao su bao quanh, tại sao nước vẫn có thể lọt vào bên trong?

Thực tế, gioăng cao su cửa ô tô chủ yếu có nhiệm vụ hạn chế nước, bụi, tiếng ồn và gió lọt vào khoang nội thất. Gioăng không được thiết kế để biến toàn bộ cánh cửa thành một khoang kín tuyệt đối. Đặc biệt, khu vực kính cửa cần có khoảng hở để kính có thể di chuyển lên xuống. Vì vậy, khi trời mưa hoặc rửa xe, một lượng nước nhất định vẫn có thể đi theo bề mặt kính xuống bên trong cửa. Đây cũng là lý do các nhà sản xuất phải thiết kế hệ thống thoát nước ngay tại phần đáy cửa.

Anh Nguyễn Văn Hùng, kỹ thuật viên đang làm việc cho một garage ô tô tại TP.HCM cho biết, người dùng không nên quá lo lắng khi thấy nước chảy ra từ phía dưới cửa sau khi rửa xe hoặc đi mưa. "Hiện tượng này nước chảy ra từ các lỗ nhỏ hay khe nhỏ bên dưới mép cửa ô tô mỗi khi đi mưa về hay xịt rửa xe là điều rất bình thường. Điều đáng quan tâm không phải là có nước đi vào bên trong cửa hay không mà là nước có được thoát ra ngoài thuận lợi hay không", ông Hùng chia sẻ thêm.

Nếu thường xuyên xịt rửa xe, hay lái xe dưới trời mưa nhưng không thấy nước thoát ra từ lỗ nhỏ bên dưới mép cửa ô tô mới là điều đáng lo Ảnh: TRẦN HOÀNG

Theo ông Hùng, người dùng có thể kiểm tra đơn giản bằng cách quan sát khu vực mép dưới cửa sau khi rửa xe. Nếu nước chảy ra ngoài từ các lỗ này, hệ thống thoát nước vẫn đang hoạt động. Nếu thường xuyên xịt rửa xe, hay lái xe dưới trời mưa nhưng không thấy nước thoát ra từ lỗ nhỏ bên dưới mép cửa ô tô mới là điều đáng lo.

Có nên dùng vật nhọn thông lỗ thoát nước bên dưới mép cửa?

Thông thường sau một thời gian sử dụng, lỗ thoát nước cửa ô tô có thể bị bùn đất, bụi bẩn hoặc lá cây làm tắc nghẽn. Tình trạng này dễ xảy ra hơn với những xe thường xuyên di chuyển trong môi trường nhiều bụi bẩn hoặc đỗ dưới tán cây.

Khi phát hiện lỗ thoát nước bị tắc, một số người có thói quen dùng dây thép, đinh hoặc vật nhọn để chọc trực tiếp vào lỗ nhỏ dưới mép cửa. Tuy nhiên, đây không phải cách xử lý được khuyến khích.

Thông thường sau một thời gian sử dụng, lỗ thoát nước cửa ô tô có thể bị bùn đất, bụi bẩn hoặc lá cây làm tắc nghẽn Ảnh: MOTOR1

Anh Nguyễn Văn Hùng cho rằng người dùng có thể vệ sinh khu vực này nhưng nên thực hiện nhẹ nhàng, tránh dùng vật quá cứng hoặc nhọn để đưa sâu vào bên trong. "Phía sau lỗ thoát nước có thể là các chi tiết của cơ cấu nâng kính, dây điện hoặc những bộ phận khác. Nếu dùng vật nhọn chọc mạnh, người dùng có thể làm hỏng lớp sơn, lớp chống ăn mòn hoặc tác động đến các chi tiết bên trong cửa", anh Hùng lưu ý.

Cách đơn giản hơn là làm sạch phần bùn đất bám ngay miệng lỗ bằng khăn hoặc dụng cụ phù hợp. Nếu nghi ngờ đường thoát nước bị tắc sâu, đặc biệt khi nước không thể chảy ra ngoài hoặc xuất hiện dấu hiệu nước đọng bên trong cửa, nên đưa xe đến cơ sở sửa chữa để kiểm tra.