Messi nhận món quà đặc biệt từ Tổng thống Angola
Video Thể thao

Messi nhận món quà đặc biệt từ Tổng thống Angola

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
15/11/2025 13:35 GMT+7

Messi được chào đón cuồng nhiệt tại Luanda và nhận phần thưởng đặc biệt từ Tổng thống Angola, trước khi tỏa sáng giúp Argentina thắng 2-0 ở trận giao hữu cuối cùng trong năm 2025.

Chuyến du đấu của Argentina tại Luanda (Angola) vào rạng sáng 15.11 đã biến Lionel Messi thành tâm điểm của bầu không khí lễ hội chưa từng thấy. Trước trận giao hữu giữa Argentina và Angola, siêu sao 38 tuổi đã được Tổng thống João Lourenço trao tặng một giải thưởng đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập của đất nước châu Phi này.

Ngay khi Messi đặt chân đến Luanda, hàng ngàn người dân Angola đã tràn ra đường ca hát, nhảy múa và hô vang tên anh. Sân vận động 11 de Novembro với sức chứa 50.000 người được phủ kín từ rất sớm, đặc biệt khi giá vé được chính phủ tài trợ chỉ còn… 1 USD. Không khí cuồng nhiệt khiến buổi giao hữu trở thành ngày hội bóng đá thực sự.

Messi nhận món quà đặc biệt từ Tổng thống Angola

Trận đấu diễn ra với tinh thần giao hữu, song mỗi pha chạm bóng của Messi đều khiến khán đài vỡ òa.

Dưới sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt, Argentina dễ dàng kiểm soát thế trận. Cuối hiệp 1, Messi tung đường chuyền sắc như dao cạo để Lautaro Martínez ghi bàn mở tỷ số 1-0. Đến phút 82, chính El Pulga khép lại trận đấu với pha lập công ấn định chiến thắng 2-0, nâng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 896.

Sau gần một năm rời xa sân cỏ vì chấn thương dây chằng, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có ngày trở lại đầy xúc động trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

