Messi phá kỷ lục kiến tạo ở giải MLS, bất ngờ có tên Lee Nguyễn

"Messi thực hiện 5 pha kiến tạo thành bàn cùng ghi 1 bàn đều trong hiệp 2, trận Inter Miami đè bẹp đối thủ mạnh New York Red Bulls với tỷ số 6-2 ngày 5.5. Thành tích này đã thiết lập kỷ lục mới tại giải MLS, khi trước đó từng có 7 cầu thủ lập 4 kiến tạo trong một trận đấu. Trong đó có cầu thủ Lee Nguyễn (CLB New England Revolution) từng thiết lập kỷ lục kiến tạo cả 4 cơ hội trong trận thắng trước Orlando City SC với tỷ số 4-0 ngày 2.9.2017", tờ AS (Tây Ban Nha) cho biết.

Suarez (phải) chúc mừng Messi thiết lập kỷ lục 5 kiến tạo mới ở giải MLS, trong đó có 3 cơ hội cho danh thủ người Uruguay này lập hat-trick Suarez/Instagram

Lee Nguyễn, hiện 37 tuổi, là cầu thủ người Mỹ gốc Việt. Anh từng có thời gian ngắn khoác áo CLB Inter Miami của Messi hiện nay ở mùa giải năm 2020 (chỉ thi đấu 5 trận trước khi quay lại CLB cũ New England Revolution). Từ mùa 2021, Lee Nguyễn trở lại giải V-League của Việt Nam thi đấu cho CLB TP.HCM, cũng như giai đoạn ngắn năm 2022, trước khi quyết định giải nghệ để theo đuổi sự nghiệp HLV cho đến nay.

Trước đó, Lee Nguyễn từng thi đấu cho các CLB HAGL và Bình Dương giai đoạn năm 2009 đến 2011, nhưng không giành nhiều thành công như kỳ vọng.

Từ khi trở lại Mỹ thi đấu ở giải MLS cho CLB New England Revolution trong 6 mùa giải (từ năm 2012 đến 2017) và Los Angeles FC (2018 và 2019), Lee Nguyễn đã trở thành ngôi sao hàng đầu ở giải đấu này. Tổng cộng, cầu thủ người Mỹ gốc Việt này đã ghi đến 52 bàn trong 206 trận cho New England Revolution, cùng sở hữu thành tích kiến tạo đáng nể (33 cơ hội thành bàn).

Lee Nguyễn có thời gian ngắn khoác áo CLB Inter Miami CLB Inter Miami

Trong đó, kỷ lục 4 kiến tạo thành bàn trong một trận đấu ở giải MLS của Lee Nguyễn được duy trì từ năm 2017 cho đến nay mới bị danh thủ Messi vượt qua. Đây cũng là lần đầu tiên Messi có số kiến tạo nhiều như vậy trong một trận đấu, khi trước đây dù ở đỉnh cao sự nghiệp danh thủ người Argentina có số kiến tạo thành bàn nhiều nhất trong trận cũng chỉ là 3 cơ hội.

Messi hiện ghi đến 12 bàn và có 11 pha kiến tạo thành bàn trong 11 trận cho Inter Miami từ đầu mùa giải 2024 trên mọi mặt trận. Riêng tại giải MLS, Messi đã có 10 bàn và 10 pha kiến tạo thành bàn. Đây đều là những thông số lịch sử mà lần đầu tiên mới có ở bóng đá Mỹ.

Trận tiếp theo, Messi và các đồng đội Inter Miami gặp đối thủ CF Montreal trên sân khách lúc 6 giờ 30 ngày 12.5 ở vòng 12 giải MLS.