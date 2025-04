Mệt mỏi khi làm việc: Khi nào là do kiệt sức vì nóng?

Kiệt sức do nhiệt xảy ra khi cơ thể bị quá nóng do tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao, đặc biệt khi kết hợp với độ ẩm cao và hoạt động thể chất. Đây là một trong những vấn đề phổ biến nhất do nắng nóng gây ra. Kiệt sức do nhiệt nếu không kịp thời xử lý có thể dẫn đến sốc nhiệt, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nhiệt độ phòng làm việc không đủ mát, quần áo thoáng khí kém vẫn có thể gây kiệt sức do nhiệt ẢNH: AI

Triệu chứng kiệt sức do nhiệt

Các triệu chứng thường thấy của kiệt sức do nhiệt là đổ mồ hôi nhiều, tim đập nhanh, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn và chuột rút cơ. Nhiệt độ môi trường quá cao có thể khiến cơ chế làm mát tự nhiên của cơ thể, chẳng hạn như đổ mồ hôi, bị quá tải. Cơ thể không thể điều chỉnh thân nhiệt một cách hiệu quả. Kết quả là thân nhiệt tăng cao, thậm chí dẫn đến sốc nhiệt nếu không can thiệp kịp thời.

Các biểu hiện của kiệt sức do nhiệt thường xuất hiện âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi thông thường. Một số dấu hiệu cảnh báo sớm kiệt sức do nhiệt mà mọi người cần lưu ý là đổ nhiều mồ hôi, da tái nhợt, ẩm ướt, choáng váng, tim đập nhanh, cảm thấy yếu sức. Do đó, nếu một người liên tục cảm thấy mệt mỏi dù không làm việc nặng thì đó có thể là lúc cơ thể đang gửi tín hiệu cảnh báo.

Công nhân ngoài trời thường được cảnh báo về nguy cơ sốc nhiệt. Thế nhưng, những người làm việc trong văn phòng cũng có thể bị sốc nhiệt dù nguy cơ này là thấp.

Chẳng hạn, hệ thống thông gió kém, máy điều hòa không đủ mát, các thiết bị như máy tính, máy in tỏa nhiệt đều khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao. Ngoài ra, mặc trang phục công sở kín đáo, thoát khí kém cũng làm hạn chế khả năng làm mát của cơ thể. Vì vậy, làm việc trong phòng dù nguy cơ thấp nhưng vẫn có thể bị kiệt sức do nhiệt.

Để phòng tránh kiệt sức do nhiệt tại nơi làm việc, mọi người cần uống đủ nước, mặc quần áo thoáng mát, nghĩ giải lao hợp lý, dụng quạt cá nhân hoặc khăn làm mát, theo dõi nhiệt độ phòng. Thường xuyên đứng lên, đi lại hoặc vào khu vực mát sẽ làm dịu cơ thể khi trời quá nóng bức, theo Healthline.