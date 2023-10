Meta muốn thu phí 14 USD/tháng để không hiện quảng cáo Facebook

Theo WSJ, Meta đang tìm cách né các quy định của Liên minh châu Âu nhằm siết chặt tình trạng mạng xã hội Facebook "dội bom" người dùng bằng những quảng cáo không mong muốn. Nguồn tin nội bộ khẳng định công ty của Mark Zuckerberg đã bàn với giới chức tại Ireland và các nhà quản lý cạnh tranh trên không gian số của Bỉ về kế hoạch mở gói thuê bao cho người dùng không muốn hiện quảng cáo từ tháng 9.

Người dùng ở châu Âu có thể trả phí để sử dụng Facebook không quảng cáo AFP

Cụ thể, người dùng có thể chọn gói thuê bao (SNA - Subscription No Ads) trị giá 14 USD/tháng để sử dụng Facebook, Instagram không có quảng cáo nếu đang sinh sống tại châu Âu. Nếu không muốn trả tiền, họ vẫn có thể dùng mạng xã hội này như thường, nhưng chấp nhận phải xem quảng cáo được cá nhân hóa.

Mức giá 14 USD/tháng dành cho người sử dụng trên thiết bị di động, cao hơn 40% so với người dùng máy tính. SNA có giá 10 USD/tháng đối với nhóm khách hàng này và phải thêm 6 USD/tháng đối với mỗi tài khoản liên kết. Nguyên nhân chênh lệch do Meta phải trả phí hoa hồng cho Apple và Google do thực hiện thanh toán trong ứng dụng trên 2 kho phần mềm App Store và Play Store.

Nếu kế hoạch triển khai, thay vì được chứng kiến cuộc so găng trên sàn đấu giữa Elon Musk (ông chủ của X) và Zuckerberg (CEO Meta), người dùng phải xem màn chạy đua tính phí sử dụng mạng xã hội của 2 tỉ phú này. Trước đó, ông Musk cũng dự tính thu phí người dùng phổ thông khi họ sử dụng nền tảng X.