Kinh tế Chính sách - Phát triển

Metro số 1 phục vụ hàng vạn khách đón giao thừa

Hà Mai
Hà Mai
01/01/2026 16:10 GMT+7

Trong thời khắc khai xuân năm mới, tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) đã đón hàng vạn lượt hành khách đầu tiên, hứa hẹn mở ra hành trình năm 2026 rực rỡ cho giao thông công cộng TP.HCM

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) thông tin: Năm 2025 khép lại với những con số "biết nói" đối với tuyến metro số 1 - phương thức giao thông công cộng hiện đại đầu tiên của TP.HCM. 

Chỉ trong hơn 1 giờ, metro số 1 đón hàng vạn khách đón giao thừa - Ảnh 1.

Du khách và người dân TP.HCM lấp đầy nhà ga metro số 1 trong khoảnh khắc đón năm mới 2026

ẢNH: HURC

Từ những ngày đầu làm quen đến khi trở thành lựa chọn quen thuộc, tuyến metro đã vận hành an toàn 80.154 lượt tàu (đạt 100% so với kế hoạch), phục vụ hơn 20,5 triệu lượt hành khách (đạt 121,6% kế hoạch). Lãnh đạo HURC đánh giá sự gia tăng ổn định về lượng khách phản ánh một sự chuyển dịch tích cực trong thói quen di chuyển của người dân thành phố.

Ngày cuối cùng của năm 2025 (31.12.2025), tuyến metro số 1 đã phục vụ 90.034 lượt hành khách đến khu trung tâm thưởng thức các chương trình đón chào năm mới 2026 của thành phố. Trong thời khắc khai xuân năm mới, từ 0 giờ 30 - 2 giờ sáng nay (1.1), HURC đã đã đón 12.396 lượt hành khách đầu tiên của hành trình năm 2026 - cho thấy tín hiệu tích cực trong xu hướng chuyển dịch sang giao thông công cộng của người dân TP.HCM.

Trong thời gian cao điểm phục vụ đêm giao thừa, Công ty HURC đã tăng cường lực lượng vận hành và hỗ trợ hành khách tại các nhà ga; tổ chức điều tiết phân luồng, hướng dẫn di chuyển hợp lý; nhằm bảo đảm an toàn và trật tự, để hành khách yên tâm di chuyển bằng metro ngay trong thời điểm khởi đầu năm mới.

Cùng với hoạt động vận tải, Công ty HURC cũng đẩy mạnh đa dạng phương thức thanh toán trên tàu, nhà ga và ứng dụng số, qua đó giúp hành khách tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, tiện lợi hơn và văn minh hơn. 

"Việc ứng dụng công nghệ và hướng tới không tiền mặt không chỉ nâng trải nghiệm mà còn đặt nền móng quan trọng cho giao thông thông minh của thành phố. Bước sang 2026, chúng tôi hướng tới tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành, mở rộng kết nối với các loại hình giao thông đô thị và phát triển hệ sinh thái dịch vụ xung quanh ga. Mục tiêu không chỉ là đưa hành khách đến nơi đúng giờ, mà còn góp phần làm thay đổi cách thành phố vận động - một TP.HCM vươn mình mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và hướng tới tương lai" - lãnh đạo HURC chia sẻ.

