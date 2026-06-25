Michelle Obama sẽ có cuộc đời ra sao nếu không kết hôn với Barack Obama?

Michelle Obama mới đây đã có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc hôn nhân bền vững với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, đồng thời hình dung về cuộc sống của mình nếu hai người không nên duyên vợ chồng.

Barack Obama giúp vợ tạo ra nhiều cơ hội

Trong cuộc phỏng vấn chung với tạp chí People được công bố ngày 24.6, Michelle Obama cho biết bà và chồng luôn đóng vai trò cân bằng lẫn nhau trong cuộc sống. "Chúng tôi là điểm tựa của nhau", bà nói.

Michelle Obama cho rằng cuộc sống của bà vẫn sẽ hạnh phúc nếu không kết hôn với Barack Obama, nhưng có thể sẽ ít trải nghiệm và cơ hội hơn Ảnh: AFP

Michelle Obama cho rằng cuộc đời bà có thể đã rất khác nếu không kết hôn với người đàn ông sau này trở thành tổng thống Mỹ. "Thành thật mà nói, có lẽ tôi sẽ là người gắn bó với một cuộc sống ổn định hơn. Tôi nghĩ mình vẫn sẽ có một cuộc sống đẹp ở đây, nhưng quy mô của nó sẽ nhỏ hơn nhiều", bà chia sẻ.

Theo Michelle Obama, chính chồng đã giúp bà mở rộng góc nhìn về tương lai và những cơ hội mà bản thân có thể theo đuổi: "Nhờ con người của chồng tôi, ông ấy đã mang đến cho tất cả chúng tôi, từ các con gái, mẹ tôi cho đến cả gia đình, một cái nhìn rộng lớn hơn về những điều có thể đạt được trong cuộc sống".

Michelle Obama cho biết Barack Obama đã giúp bà nhận ra rằng tấm bằng Luật của Đại học Harvard có thể mở ra nhiều con đường hơn là chỉ trở thành một luật sư. "Ông ấy khiến tôi suy nghĩ rộng hơn về những gì mình có thể làm với tấm bằng luật Harvard ngoài công việc luật sư. Ông ấy cho tôi sự can đảm. Ông ấy là điểm tựa giúp tôi vững vàng", bà chia sẻ.

Trải qua những thăng trầm trong hôn nhân cũng như hành trình chính trị lịch sử của Barack Obama, Michelle Obama cho biết bà luôn nhận được sự động viên và khích lệ từ chồng. "Anh luôn là người tiếp thêm động lực để em tiến về phía trước. Có những lúc em không đủ tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng anh đã khuyến khích em dám thử, dám làm nhiều hơn những gì em từng nghĩ mình có thể. Và em nghĩ điều đó đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều", bà nói với chồng.

Về phần mình, Barack Obama cũng chia sẻ những suy nghĩ về người bạn đời đã đồng hành cùng ông suốt hơn ba thập kỷ. "Michelle giúp tôi giữ được sự cân bằng và luôn đứng vững trên mặt đất", cựu tổng thống Mỹ cho biết.

Ông tiết lộ hai người đã bên nhau được 34 năm và sắp bước sang năm thứ 35: "Tôi gần như biết điều đó ngay từ đầu và có vẻ như mình đã đặt cược đúng. Cô ấy là một người phụ nữ độc nhất vô nhị với sự chính trực, nhân cách, trí tuệ và những giá trị sống khiến tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Chỉ cần ở bên cô ấy thôi cũng khiến tôi tốt hơn và đến giờ điều đó vẫn không thay đổi".

Cặp đôi gặp nhau tại Chicago (Mỹ) khi Michelle còn là luật sư trẻ và Barack Obama đang thực tập tại một công ty luật Ảnh: AFP

Dù đã kết hôn hơn 30 năm, Barack và Michelle Obama vẫn thường xuyên công khai thể hiện tình cảm dành cho nhau. Nhân Ngày của cha hồi tháng 6 vừa qua, Michelle Obama đã đăng tải bức ảnh gia đình trên Instagram cùng lời tri ân chồng. "Anh luôn cho các con gái thấy thế nào là một người đàn ông đúng nghĩa. Cảm ơn anh vì đã đặt ra một tiêu chuẩn thật cao cho các con", bà viết.

Trước đó một tháng, nhân Ngày của mẹ, Barack Obama cũng gửi lời nhắn đầy yêu thương tới vợ. "Anh biết ơn tất cả những gì em đã dành cho các con gái và gia đình chúng ta trong suốt những năm qua", ông viết bên cạnh bức ảnh cũ ghi lại khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn.

Sau hơn ba thập kỷ gắn bó, câu chuyện tình yêu của Barack và Michelle Obama vẫn được xem là một trong những cuộc hôn nhân bền vững và được ngưỡng mộ nhất trong đời sống chính trị Mỹ.