Micron ra mắt SSD PCIe Gen6 đầu tiên trên thế giới

Theo Techspot, chuẩn SSD PCIe 6.0 từng được giới thiệu trước đó, song đến nay mới xuất hiện trên một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh. Theo thông số do hãng Micron công bố, PCIe Gen6 cho phép băng thông lý thuyết tăng gấp đôi so với Gen5. Trong trường hợp của SSD 9650, tốc độ đọc tuần tự đạt tối đa 28.000 MBps (Megabit mỗi giây), trong khi mức phổ biến của SSD PCIe Gen5 vào khoảng 14.000 MBps. Tốc độ ghi tuần tự đạt 14.000 MBps, tăng khoảng 40% so với thế hệ trước.

Ở tác vụ truy xuất ngẫu nhiên, ổ đĩa đạt 5,5 triệu IOPS khi đọc và 900.000 IOPS (số thao tác vào/ra mỗi giây) khi ghi. Các con số này cao hơn lần lượt 67% và 22% so với thế hệ Gen5, theo bảng thông số kỹ thuật. Mức cải thiện giữa đọc và ghi không đồng đều, phản ánh sự khác biệt trong đặc tính vận hành của chuẩn giao tiếp mới và kiến trúc bộ nhớ.

Ổ SSD Micron 9650 PCIe Gen6 cùng các mẫu doanh nghiệp khác, được giới thiệu khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Dòng Micron 9650 có dung lượng từ 7,68 TB đến 25,6 TB, cung cấp ở hai định dạng E1.S và E3.S 1T. Các phiên bản E1.S dung lượng tối đa 15,36 TB được thiết kế để tương thích với hệ thống làm mát bằng chất lỏng, vốn đang được triển khai trong một số trung tâm dữ liệu mật độ cao. Hãng chưa công bố giá bán cũng như thời điểm phân phối cụ thể tới từng thị trường.

Về mức tiêu thụ điện, SSD 9650 hoạt động trong giới hạn 25 watt, tương đương nhiều mẫu PCIe Gen5 hiện nay. Theo Micron, trong cùng mức công suất này, ổ đĩa có thể đạt hiệu suất đọc tuần tự cao hơn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cấu hình máy chủ, bộ xử lý và khả năng hỗ trợ của nền tảng PCIe Gen6.

Công ty cho biết đã dành khoảng 18 tháng để kiểm chứng khả năng tương thích của 9650 với các thành phần trong hệ sinh thái PCIe Gen6, bao gồm bộ xử lý và hệ thống máy chủ thử nghiệm. Dù vậy, việc triển khai rộng rãi còn phụ thuộc vào sự sẵn sàng của phần cứng hỗ trợ trên thị trường. Hiện nay, số lượng nền tảng thương mại tương thích PCIe Gen6 vẫn còn hạn chế.

Sự xuất hiện của SSD PCIe Gen6 cho thấy tiến trình nâng cấp hạ tầng lưu trữ trong trung tâm dữ liệu đang tiếp tục. Tuy nhiên, mức độ phổ cập của thế hệ mới này sẽ phụ thuộc vào chi phí đầu tư, tốc độ hoàn thiện hệ sinh thái và nhu cầu thực tế từ các nhà vận hành.